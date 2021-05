Liberan a exfuncionario detenido en flagrancia por violencia familiar contra su esposa

COLIMA, Col. (apro).- Adán García Arámbula, expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, obtuvo su libertad luego de permanecer preso desde el miércoles pasado, cuando la Policía Estatal lo detuvo en flagrancia del delito de violencia intrafamiliar en contra de su esposa.

Después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) puso al imputado a disposición de un juez de control para la audiencia de vinculación, la víctima retiró la denuncia tras llegar a un acuerdo, pero el juez dictó medidas cautelares para que el agresor se someta a tratamiento psicológico durante varios meses, bajo la advertencia de que si no lo hace será reactivado el proceso en su contra.

De acuerdo con la FGE, la noche del 28 de abril las corporaciones de seguridad fueron alertadas a través de la línea de emergencias que una mujer estaba siendo agredida en el interior de su domicilio en una colonia de la capital del estado, por lo que acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes detuvieron al hombre, mientras que su esposa fue trasladada a un hospital.

Inicialmente, el todavía funcionario fue presentado ante la agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para Mujeres, de donde luego de los trámites al día siguiente fue entregado a un juez.

El domingo 2 de mayo el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, anunció que la víspera había ordenado la destitución del funcionario, con el argumento de que en su administración no se tolerará ningún tipo de violencia de género, pues “los servidores públicos deben ser ejemplo en su actuar” y quienes no tengan un comportamiento de respeto a la ley y de manera particular hacia las mujeres, no tienen cabida en su gobierno.

Éste no es el único caso de un servidor público implicado en un caso de este tipo. En julio de 2019 y en mayo de 2020, respectivamente, el alcalde petista de Armería, Salvador Bueno Arceo, y el regidor morenista de Colima, Rafael Briceño Alcaraz, enfrentaron también denuncias por violencia intrafamiliar.