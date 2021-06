Barbosa anuncia reestructuración de la policía tras video de rap al estilo narco

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó de “payasos y delincuentes” a los policías poblanos que aparecen en un video de música rap que circula en las redes sociales, a la vez que anunció que en los próximos días hará una reestructura de la corporación estatal.

En rueda de prensa, el mandatario justificó que la depuración y mejora de las policías “es una actividad permanente”, luego de la polémica que se suscitó por la publicación del video de rap, estilo narco, dedicado al Grupo Especial de Delitos de Alto Impacto (Gedai) y al director de Operaciones de esa corporación, Saúl Gamboa Condado.

“Me voy a referir a ese video de rap que tantos comentarios ha tenido, para decir que a mí me parece que esos que aparecen ahí actúan como delincuentes y payasos, esa es mi opinión”, expresó, “esperen unos días para que tomemos decisiones sobre reestructuraciones dentro de la policía”.

En el video se puede ver a policías de Puebla portando uniformes oficiales y haciendo disparos al aire. “Este es un mensaje para todos los culeros que se andan pasando de vergas. Pura gente del señor Gamboa”, gritan antes de descargar sus armas de cargo, muy similar a la forma como se graban los grupos delincuenciales.

Al abordar este tema, Barbosa aseguró que hay periodistas de medios de comunicación de Puebla que sirven de enlace y voceros de grupos delincuenciales.

“Algunos periodistas, me estoy refiriendo a uno, que escriben nota roja, hablan con delincuentes. Les sugiero que no lo hagan. Incluso se vuelven enlace de delincuentes y para provocar los enlaces sacan notas, para presionar al servidor público y sentarlo a hablar a nombre de un delincuente. Los directores de los periódicos saben quiénes son. Que no sean omisos”, señaló.

Así presumen los miembros del Grupo Especial de Delitos de Alto Impacto (Gedai) ser “pura gente del señor Gamboa” en alusión a Saúl Gamboa, Jefe de Operaciones de la @SSPGobPue.

Hasta su rap les hicieron.uD83EuDD2D pic.twitter.com/B8HYVYcjnU — uD83CuDF08MundoVelázquezuD83CuDF0F (@mundovelazquez) May 31, 2021

Va contra juez

Por otra parte, Barbosa reprobó que un juez federal haya liberado el fin de semana a Juan Carlos Romero Abraham, jefe de operaciones en la Policía Estatal en la base del municipio de Esperanza, por considerar que su detención fue ilegal y que pudo haber torturas en su contra.

El gobernador aseguró que presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez y calificó de “inaceptable” que se esté otorgando la liberación a “delincuentes”.

Romero Abraham fue capturado con 300 dosis de droga, pero además medios de comunicación locales han ubicado que es pareja de una mujer distribuidora de drogas en Puebla capital.

De acuerdo a fuentes policíacas, el ex jefe de operaciones de Esperanza es protegido de Gamboa Condado, a quien fue dedicado el rap que se divulgó este lunes y aseguran que éste último es gente cercana a Ardelio Vargas Fosado, subsecretario de Gobierno del Estado.

Vargas Fosado ha sido identificado además por el gobernador Barbosa Huerta como uno de sus hombres de confianza en el tema de seguridad.