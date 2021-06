General retirado presume que ganó elección con 6 mil 300 pesos y sin comprar votos

OAXACA, Oax. (apro).- Con seis mil 300 pesos, sin la compra de votos y sin amarres políticos con la élite partidista, el general retirado Ulises Sánchez Antonio presumió que ganó la presidencia municipal de San Pedro Comitancillo, en el Istmo de Tehuantepec.

“No compré gorras ni camisetas ni votos”, afirmó el General Brigadier del Ejército Mexicano en retiro con 43 años de servicio y aún así ganó a ocho candidatos que aparecieron en la boleta, incluida la presidenta municipal María Francisca Antonio Santiago, quien buscaba reelegirse con las siglas de Morena.

Ahora, el presidente municipal electo señaló que a parir del 1 de enero del 2022 dará su servicio de manera gratuita y donará su salario como presidente municipal para comprar las cosas más básicas que necesite la población porque está convencido de que lo conveniente es “volver a los usos y costumbres para quitarnos a los partidos políticos que solo están maleando a la juventud y dividiendo a los pueblos”.

Consideró como un despilfarro que los 27 mil 812 candidatos que compitieron por un cargo en este proceso electoral gastaran 4 mil 748 millones 46 mil 291 pesos en sus campañas, mientras que a él, como independiente, le dieron seis mil 300 pesos y le impusieron como tope de campaña.

Sin embargo, “el mal desempeño de las autoridades, el rechazo a la reelección y la molestia a la gente porque durante los sismos (de 2017) hubo repartición de recursos selectivos y con miras partidistas, entonces, la gente estaba muy enojada, humillada y muy lastimada y eso lo llevó al triunfo”.

“Al caminar en el pueblo nunca les pedí que me dieran su voto, solo que analizaran la mejor opción. Les hablé de frente a la gente y no prometí cosas que no puedo cumplir y eso permeó mucho”, dijo en entrevista telefónica.

Además, dijo, “esta decisión demuestra el hartazgo a los partidos y aún con un despilfarro de dinero, comprando voluntades, ahí están los resultados, son contundentes. La gente quiere un cambio. El triunfo fue aplastante”.

Juan Carlos Sánchez-Antonio detalló que su hermano es un militar retirado del Ejército mexicano, ingeniero en transmisiones, con una maestría en educación y una amplia trayectoria profesional, con numerosos cursos en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Sudáfrica, sin embargo, al ser jubilado regresó a su humilde pueblo, en San Pedro Comitancillo, para trabajar el campo y sembrar ajonjolí, maíz, frijol, calabaza.

Es en este proceso de revivir sus raíces con la tierra y el campo que nace el proyecto político y la obligación ética de servir a su pueblo con el mismo amor y pasión con la que sirvió por más de 40 años a su país, añadió.