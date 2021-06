Ejecutan nueva orden de aprehensión contra Roberto Sandoval por peculado y delitos electorales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El miércoles 16 de junio, la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado Roberto Sandoval Castañeda, por las acusaciones de diversos delitos como ejercicio indebido de funciones, peculado y delitos electorales que se cometieron en agravio de la sociedad.

En un comunicado, la FGEN informó que el exgobernador nayarita habría sido señalado de presuntamente haber condicionado la entrega del Programa de Seguro Alimentario (Prosa) a quienes no votaran por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección.

Explicó que Sandoval Castañeda se encuentra recluido en el Cefereso No. 4 "El Rincón", en Nayarit, por causas penales del fuero común y federal, en ambas vinculado a proceso.

Ahora el imputado quedó a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en la capital del estado, para realizar los trámites que la ley demanda y que vendrán a determinar su situación legal.

El 9 de mayo de 2017, Proceso publicó la nota titulada “Difunden audio sobre supuesta injerencia electoral del gobernador de Nayarit”, que describió como el gobernador Roberto Sandoval Castañeda utilizó el Programa de Seguro Alimentario (Prosa) para inducir el voto a favor del candidato del PRI a la gubernatura de esta entidad, Manuel Humberto Cota Jiménez.

La nota dice:

En una grabación de audio de 58 segundos de duración, publicada este martes por Emiliano Zapata Sandoval Blasco, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, en su muro de Facebook, se escucha una voz atribuida al mandatario estatal que da instrucciones de promover el voto priista entre los beneficiarios de ese programa social manejado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Expone: “Necesitamos pedir ese voto, el único gobernador que les va a dar Prosa es Manuel Cota, (quien) les va a mandar no un discurso, les va a mandar una hoja firmada por él para que esas personas reciban Prosa de por vida, por eso se llama Programa de Seguro Alimentario: van a tener un seguro de vida para ellos y su familia”.

En un mensaje presuntamente dirigido a operadores del programa, la voz añade: “Si nosotros aseguramos nuestros votos, aseguramos nuestra gente; tenemos que consolidar esos votos. ¿De dónde lo vamos a hacer? Pues de los programas sociales.

El día que entreguen, si les toca entregar en abril o mayo, ese día nada más hablen de Roberto Sandoval, no hablen del PRI; al otro día, sin producto para que no los vayan a estar grabando, sí hay que hablar ahí de Roberto Sandoval y del voto para el PRI”.

La noche de este martes, pocas horas después de la difusión del audio por parte de Emiliano Zapata Sandoval, el gobernador Roberto Sandoval se refirió al programa Prosa, también a través de la red social Facebook, en un escrito en el que habló de guerra sucia y de “una larga cadena de mentiras”, pero no dijo abiertamente que no sea su voz la que se escucha en la grabación. La publicación del mandatario se transcribe a continuación de manera textual:

“Prosa es sin lugar a duda un programa social muy exitoso, una gran cantidad de Nayaritas resuelven parte de sus necesidades básicas gracias a este programa, mi gobierno está orgulloso de ser el creador de este programa que antes no existía.

“La guerra sucia cada día se irá incrementando, han intentado de todo esta es una más de su larga cadena de mentiras. “La realidad de Nayarit la conocen los nayaritas que sin lugar a dudas hoy viven mejor gracias al trabajo y compromiso del gobierno y su gente, “me pregunto yo: por qué los políticos que ya gobernaron antes y que tanto me critican hoy, no hicieron ningún programa similar a Prosa y no ayudaron a nadie.

“Este gobierno se reparte a la gente lo que es de la gente, por eso seguimos haciendo historia en el presente en beneficio de los que menos tienen y vamos por más”.

Entrevistado previamente vía telefónica por la Agencia Proceso (Apro), Emiliano Zapata Sandoval consideró que el audio constituye una prueba que “acredita la posible comisión de un delito electoral” por parte del gobernador de Nayarit.

“Es tan delicado este material, que acredita una elección de Estado, es decir, ya estamos en presencia de una manipulación gubernamental porque el Poder Ejecutivo está actuando para incidir en el proceso electoral de gobernador a favor del candidato del PRI, Manuel Cota”, refirió.

Como se escucha en el audio, dijo, el mandatario “está involucrando lo más delicado que puede haber, que son los programas sociales, pues si algo sancionan las figuras delictivas en la materia es precisamente la manipulación con fines electorales de los programas sociales, lo que solamente es rebasado por el dinero del narcotráfico en las campañas”.

Según Emiliano Zapata Sandoval, después del caso del exfiscal detenido en Estados Unidos, Édgar Veytia, y del caso de enriquecimiento inexplicable del gobernador nayarita, la grabación sobre su presunta intervención en la elección “ya es el colmo”, por lo que exigió que Roberto Sandoval solicite licencia de manera inmediata a su cargo.

Criticó el hecho de que los candidatos al gobierno estatal no se hayan pronunciado abiertamente sobre el caso del gobernador Sandoval Castañeda, porque “son unos cobardes”, por lo que urgió a que se pronuncien al respecto y exijan también la salida del mandatario. Zapata Sandoval precisó que la grabación se la hizo llegar una persona de la que se reservó el nombre, pero decidió publicarla en su cuenta de Facebook con acceso público “en un ejercicio de responsabilidad ciudadana, porque considero que su contenido debe ser conocido por todos”.

Desde finales de 2016, el diputado federal Moisés Guerrero Mota, del partido Movimiento Ciudadano, presentó en el Congreso de la Unión una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a investigar el manejo del Programa de Seguro Alimentario del gobierno del estado de Nayarit, con el objeto de evitar su uso con fines electorales en los comicios de 2017.

De acuerdo con un comunicado de la oficina de Comunicación Social del gobierno nayarita –emitido cuando aún gobernaba Sandoval–, el Prosa ha sido “uno de los programas sociales más exitosos”, que hasta 2015 contaba con 240 mil beneficiados. “El Programa de Seguro Alimentario —agregó el documento— está dirigido a los más necesitados, y ha logrado mejorar la calidad de vida de quienes, cada mes, eligen su despensa de una lista de 22 productos de la canasta básica, en 22 establecimientos que han sido acondicionados como tiendas Prosa en distintas localidades del estado”.