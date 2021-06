El proceso electoral en BC "se realizó en paz", presume AMLO

MEXICALI, BC (apro).- En el inicio de su gira de tres días por el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso ver lo que realmente ocurre en Baja California y evitó hablar de la inseguridad que se vive por la violencia que han generado los cárteles del narcotráfico que se disputan el territorio.

En el primer evento, realizado en esta capital, López Obrador dijo que es vital "mantener la paz y la tranquilidad", y por ello se inaugurarán tres cuarteles de la Guardia Nacional en el estado, uno en Tecate, oteo en Rosarito y uno más en Ensenada.

Actualmente dos grupos del cártel de Sinaloa se disputan la plaza del corredor Mexicali-Valle (zona agrícola) y Santa Clara-San Luis Río Colorado, estas dos últimas ubicadas en el estado de Sonora.

El presidente también se refirió al proceso electoral del pasado domingo 6, mismo que –dijo-- refrendó el apoyo a la Cuarta Transformación. Ello luego de que el gobernador Jaime Bonilla expresó que el resultado fue "zapato, zapato, zapato", porque Morena ganó la gubernatura, los cinco ayuntamientos, el Congreso local y las diputaciones federales.

“Qué bueno que el proceso se realizó en paz”, soltó López Obrador, lo que provocó risas entre los reporteros locales, ya que durante la jornada electoral Mexicali vivió el robo de urnas en forma violenta, a manos de jóvenes que por la tarde fueron detenidos, luego de que los autos utilizados para cometer ese acto se concentraron en una de las colonias de la periferia de la ciudad.

Además, en Tijuana fue arrojada una cabeza humana en una de las casillas. Pero de nada de eso se enteró el Ejecutivo federal.

Por otra parte, informó que los pescadores de San Felipe, Santa Clara y Puerto Peñasco, localidades que conforman el llamado Alto Golfo de California, han recibido apoyos económicos por 178 millones 293 mil pesos de 2019 a 2021. Esto en apoyo a los pescadores, quienes –apuntó-- han visto limitada su actividad debido a protección de la vaquita marina.

Sin embargo, omitió el tema de la pesca furtiva de la totoaba por pescadores que no están en el padrón de beneficiarios. Y tampoco habló de la presencia del crimen organizado en San Felipe, donde en mayo hubo enfrentamientos entre grupos criminales.

También omitió mencionar a los pescadores de Santa Clara que fueron levantados por integrantes del crimen organizado.

En la zona del alto Golfo de California, así como en Mexicali, dos facciones del cártel de Sinaloa se disputan la plaza.

López Obrador tampoco habló de la muerte de un pescador en San Felipe, el 1 de enero pasado, luego de que la embarcación ambientalista estadunidense Sea Shearpeard lo embistió de manera premeditada.

Lo que sí dijo es que México no necesita de organismos extranjeros para cuidar la flora y la fauna, razón por la cual la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), junto con los pescadores, apuntó, están tratando de encontrar una salida a la pesca con mallas que no dañen a la vaquita marina y no se trafique con el buche de totoaba.

El siguiente evento en el que participará el presidente será en la ciudad de Tecate, donde inaugurará las instalaciones de la Guardia Nacional.