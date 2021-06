Samuel García buscará reunión amistosa con AMLO, pero exigirá justicia fiscal

MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador electo Samuel García pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador justicia fiscal para Nuevo León, cuando se reúnan en el transcurso de la presente semana.

En entrevista con Radio Fórmula, el próximo mandatario por Movimiento Ciudadano dijo que el encuentro, aún sin día definido, deberá ser cordial, entre las partes, aunque presentará su demanda para un mejor trato para la entidad.

“Habrá una relación de respeto institucional entre el gobierno federal y el de Nuevo León, que me tocará encabezar, y en ese sentido se dará una reunión que debe ser amistosa, de diálogo, de ponernos a sus órdenes a trabajar desde Nuevo León y que haya, obviamente, mi tema de vida, justicia fiscal para mi estado”, dijo.

García Sepúlveda afirmó que a lo largo de los años ha estudiado los temas de fiscalización, y se ha preparado para abordarlo y presentarlo como una causa permanente en su quehacer político.

“Tengo 11 años trabajando académicamente ese tema, seis como diputado local, senador y ahora como gobernador. Es un tema de vida, y me he profundizado en ese estudio con esa bandera desde el punto de vista político y jurídico, y no voy a despegar de ese tema mientras siga en la vida política de México”, expuso.

Sobre las supuestas investigaciones que efectuaban autoridades federales sobre sus empresas, las de su familia y el financiamiento de campaña, el político de 33 años dijo que esos señalamientos parecen superados, pues hasta ahora no ha recibido una cita formal para comparecer.

Reveló que, incluso, fue desechada la acusación que de última hora presentó el PRD por “violaciones graves a la normatividad comicial”.

Esta mañana el mandatario electo viajó a Washington DC, para una cita de trabajo, invitado por el congresista Henry Cuéllar, en la que se reunirá con legisladores estadunidenses y visitará centros de investigación y cámaras de comercio.

En la capital de Estados unidos, García se entrevistará con el embajador de México Esteban Moctezuma, en la sede diplomática mexicana, e irá también al capitolio donde se reunirá con senadores y diputados, y con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, en el Congreso de Estados Unidos.