David Monreal pide salir a votar para lograr "triunfo contundente" de Morena en Zacatecas

ZACATECAS (apro).- Durante su cierre de campaña en Plaza de Armas, David Monreal, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT- PVEM), aseguró que a partir del 6 de junio Zacatecas tiene solución, porvenir y futuro sin corrupción, poniendo fin a la inseguridad y trabajando por la justicia social.

David Monreal recordó que pondrá fin a los últimos 11 años de abandono y endeudamiento de más de 8 mil millones de pesos que dejaron los gobiernos del PRIAN.

“El propósito de nuestra lucha es la búsqueda de la justicia social, de una nueva gobernanza que nos lleve a lograr el bienestar de las familias para serenar al estado y solucionar los problemas de inseguridad con paz, para que logremos el desarrollo que necesitamos”, dijo.

David Monreal señaló que votar por la Coalición Juntos Haremos Historia será por la esperanza y la revolución de las conciencias.

“Voy a lograr de la mano del pueblo de Zacatecas generar la verdadera transformación del estado, una vez que ganemos, el mismo 6 de junio estaremos hablando con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para que nos ayude a resolver los problemas de Zacatecas”, aseguró Monreal.

Monreal Ávila adelantó que una vez que obtenga el triunfo implementará medidas de austeridad con las que piensa generar ahorros mensuales por 500 millones de pesos.

“No le voy a regatear a Zacatecas y sus 58 municipios, mi amor, esfuerzo y trabajo constante, ni dinero”, aseguró.

Al final, el candidato prometió que en esta ocasión “la tercera será la vencida”. Y pidió a la población salgan el domingo para lograr un triunfo masivo, contundente.

Claudia Anaya promete gobierno de coalición

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, candidata de la coalición (PRI-PAN-PRD) prometió en Zacatecas encabezar a partir del mes de septiembre cuando asuma posesión el primer gobierno de coalición en la historia del país.

Para ello, dijo, impulsará las reformas constitucionales que la entidad requiera.

La senadora priista defendió la alianza de su partido con el PAN y con el PRD, y que para muchos en otros tiempos resultaría impensable.

“El objetivo de la alianza no es sólo conseguir votos, va mucho más allá, se trata de tejer proyectos a partir de coincidencias” dijo en su cierre de campaña a un costado de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas donde desde ayer se lleva a cabo la Jornada nacional de vacunación anti covid-19 para personas de entre 40 y 49 años.

También reiteró su intención de crear el “Seguro Popular Zacatecano” que le permita a toda la población sin excepción acceder a servicios médicos de calidad.

”En mi gobierno tendrán cabida todas las voces para la toma de decisiones, así viviremos la verdadera inclusión”, dijo Anaya Mota.

Cierre de campaña de Claudia Anaya

Lupita Medina denuncia a Claudia Anaya

Este miércoles Lupita Medina candidata a la gubernatura por el partido Encuentro Social, y quien fuera panista por más de 30 años anunció durante este miércoles de cierres de campaña que interpuso una denuncia penal contra la candidata Claudia Anaya por el presunto delito de coacción del voto.

"Con engaños Claudia Anaya citó a por lo menos 30 de nuestros candidatos y candidatas a las presidencias municipales y se les ofreció dinero, por eso ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales interpusimos una denuncia penal por el delito de coacción del voto", aseguró Medina.

Quien coordinó la reunión entre las y los candidatos a diversas alcaldías del PES con Claudia Anaya, a decir de Medina Padilla fue Néstor Santa Cruz, uno de los principales dirigentes del PES en el estado.

"Muchos de mis compañeros y compañeras que buscan las alcaldías me hablaron todavía hoy para contarme como fue esa reunión con Claudia Anaya, me contaron detalles y señalaron que se sienten apenados por haber acudido y con coraje, incluso me señalaron que en ésa reunión la senadora Claudia les aseguró que yo ya había negociado con David Monreal, de Morena, lo cual es completamente falso", dijo Lupita Medina Padilla en entrevista.