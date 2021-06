"Esta es la buena", dijo Hank al cerrar campaña en Mexicali

MEXICALI, BC. (apro).- “Esta es la buena”, dijo Jorge Hank Rhon, al cierre de su campaña la noche del miércoles, ante cerca de 3 mil mexicalenses y acompañado por la senadora del PT que llegó por Morena, Alejandra León y el dirigente estatal del PRI, Carlos Jiménez.

Antes, al mediodía, el candidato del Partido Encuentro Solidario a la gubernatura de Baja California recibió en Tijuana la adhesión a su campaña del presidente estatal de Morena, Rafael Figueroa, de la candidata a la presidencia municipal de Tecate por el partido Redes Sociales Progresistas, Adriana Barrera, y de algunos servidores públicos del Ayuntamiento de dicha ciudad.

De acuerdo con su equipo de campaña, al evento acudieron 5 mil mexicalenses; la realidad es que se colocaron sólo 800 sillas y el resto, otras 2 mil 200, estuvieron parados. En el lugar caben apenas 4 mil personas. El lugar nunca estuvo a reventar.

Un día antes, la noche del martes, la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cerró campaña en la ciudad con una presencia de por lo menos, dos mil 500 asistentes, aunque su equipo de campaña manejó oficialmente “asistencia de 10 mil”.

La policía capitalina que dirigió el tráfico en la zona del centro de la ciudad, lugar donde la morenista concluyó campaña, dijo que esa cuadra solo le caben 2 mil 500 personas. Sin embargo quedaron muchos lugares vacíos.

Mexicali cuenta con un listado nominal de 818 mil 539 personas que pueden votar, y de estos solo ejerce el sufragio un 29 por ciento en todo el estado.

El listado nominal con fotografía en todo el estado es de 2 millones 919 mil 177.

Hank Rhon no solo regaló gorras, botellas de agua, camisetas y calcomanías, también una hora de música del grupo Celebrity Mexicali, el cual desde hace 5 años trabaja en los centros de apuestas Caliente que tiene el empresario tiene en la capital del estado.

El evento estuvieron trabajadores del sector salud encabezados por su líder sindical de la sección 42, Viki Noriega. La sección cuenta con 2 mil 400 afiliados y al evento asistieron 180 empleados, entre ellos camilleros, administrativos, médicos y enfermeras.

María González, enfermera con 38 años de servicios, dijo que respaldan a Hank porque ofrece “salud de primera”, y aprovechó para decir que ella trabaja en el Hospital General y en este momento “no hay ningún paciente por covid”.

Hank Rhon mencionó el tema en su discurso de exactamente una hora. Inició a las 8:08 y concluyó a la 9:09, en ese momento dijo que este domingo 6 hay que salir a votar, “aunque nos quieran poner en semáforo rojo”.

La secretaria del sindicato de salud evitó atacar al actual gobierno morenista que está a punto de cumplir dos años. Pero sí dijo: “han sido dos de enfrentarnos a una pandemia terrible, pero llegó el momento de las definiciones, y esa es la elección del 6 de junio”.

Tradicionalmente, los empleados del gobierno, estatal y federal, son llevados a los cierres de campaña del gobierno en turno. En esa ocasión decidieron ir con la oposición que encabeza Hank Rhon.

Pero Hank no solo recibió el apoyo de ex morenistas, ex priista y de empleados del gobierno, también de miembros de las agrupaciones Provida y de Pro Familia, encabezadas ambas por Marcela Vaquera, quien estuvo acompaña por un grupo de aproximadamente 50 personas.

Fue el mismo grupo que molesto empezó a gritar ¡fuera, fuera! a la senadora Alejandra León, cuando desde el templete y a un costado de Hank Rhon, tomó el micrófono para aclarar que es “una senadora del pueblo, sin preferencias sexuales, sin distingos”.

Mientras hablaba, ondeaba una bandera de la comunidad LGBT+, hecho que enardeció a las mujeres integrantes de Provida y Pro familia quienes al escucharla gritaban por que la sacaran del lugar.

Cuando habló Hank, además de ofrecer desarrollo, seguridad y uso de drones, internet gratuito para todo el estado, apoyar a todo el valle y sembrar nuevamente el oro blanco que es el algodón, dijo que a partir del 6 de junio hará de Baja California “el estado al que llegué hace 36 años con cuatro hijos y del que me enamoré…porque estos gobiernos de 6 u 8 años atrás no han hecho nada…se va a recuperar al estado…el estado no es de esas personas que se dedican a matar gente. Se va a recuperar”.

Para Hank, esta es la última oportunidad que tiene para ser gobernador; en 2007 perdió ante el panista Guadalupe Osuna Millán, quizá por eso es que vaticinó que “esta es la buena”… si no, nunca lo será.