Estafan a familias desalojadas por el socavón en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).– Las familias Sánchez Xaliamihua y Sánchez Alamillo, cuya casa empezó a ser tragada por el socavón que surgió en el municipio de Juan C. Bonilla, fueron estafadas telefónicamente por personas que les ofrecieron un apoyo económico.

En un video difundido en YouTube por Contrastes TV, Heriberto y Magdalena narraron que fueron contactados vía telefónica por una persona que se identificó como Marisol Hernández, supuesta representante de la Secretaría de Gobernación de Monterrey, quien, con engaños, los hizo depositar mil 900 y dos mil pesos para supuestamente acceder a una ayuda.

Desde el domingo, ambas familias tuvieron que desalojar su vivienda por ser la más cercana a la zona del socavón y tuvieron que cambiarse de manera temporal con unos vecinos.

Para el miércoles, el hoyo, que ya mide 97 metros de diámetro, alcanzó la vivienda, por lo que personal de Protección Civil notificó a las dos familias que ya no podrán volver a habitarla porque es casi un hecho que la casa colapsará o que buena parte quedará en vilo, como ocurre hasta este jueves.

Heriberto narró que la tarde del miércoles, cuando recibieron la llamada de la supuesta representante del gobierno de Monterrey, se alegraron de recibir algo de ayuda para los momentos de apuro que están viviendo.

La persona al teléfono les dijo que, al darse cuenta que estas familias habían perdido su vivienda, la Secretaría de Gobernación de Monterrey les iba a entregar una donación por 35 mil pesos.

Para recibir esta ayuda, explicó que necesitaban entregar una credencial de elector, un comprobante de domicilio y una factura del celular. Como Heriberto le aclaró que no contaba con el último documento, la mujer le indicó que entonces tendría que hacer un depósito por 1,900 pesos a una cuenta bancaria.

Emocionados, hicieron el depósito y enviaron el comprobante por WhatsApp, luego les dijeron que tenían que pagar otros dos mil pesos porque Banco Azteca les donaría también 10 mil pesos en efectivo o en electrodomésticos. Y también pagaron esa cantidad.

Fue cuando acudieron a Banco Azteca para cobrar el supuesto apoyo que se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa.

Entre lágrimas, los dos integrantes de las familias pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Puebla y a la ciudadanía que los ayuden para dar con los responsables de este engaño y para que paguen por lo que les hicieron.

Heriberto pidió incluso hablar de manera directa con la estafadora para reclamarle por qué les hacen eso, cuando ellos la están pasando tan mal.

“Ora sí que nos estafaron y eso no se vale. A mí me duele mucho, porque al ver que mi patrimonio se está cayendo, me duele mucho. Que rastreen a la persona que nos está estafando… me duele que nos hagan esto”, expresó Magdalena.

En su rueda de prensa de este día, el gobernador Miguel Barbosa Huerta instruyó a la Secretaría de Gobernación para que tome conocimiento de esta estafa, que proteja a la familia y que presente las denuncias correspondientes. “Que capturemos a estos ladrones y que no dejemos que se aprovechen de la gente”, subrayó.