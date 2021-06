PRD y su candidata en Villa de Álvarez, SLP, denuncian actos de intimidación y amenazas

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- El comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su candidata a reelegirse como alcaldesa de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez, denunciaron actos de intimidación y amenazas cometidos en su contra en horas previas al cierre de campaña.



La madrugada de ayer, una hielera con dos cabezas de cerdo fue dejada junto a propaganda de la candidata en la comunidad de Socavón de ese municipio, detalló el PRD.

En tanto, en dos videos Erika Briones dijo que, cuando salía de su casa en la comunidad de Pardo, la camioneta en la que viajaba con su familia fue embestida por otro vehículo cuyos ocupantes “sacaron armas de fuego”.



Asimismo, manifestó haber vivido una campaña con violencia política de género. “Todos estos días, estos meses he recibido amenazas. Hoy comenzaron a intensificar las amenazas en mi contra, diciendo que van a matar a mi hijo; la situación es muy delicada”, comentó, llorosa.

Aunque en los videos no se vio el daño a su camioneta de campaña, Erika Briones aseguró que ésta fue impactada de frente, mientras que atrás de su unidad iba una patrulla de la Guardia Nacional, cuyos tripulantes “no hicieron absolutamente nada”.



“Vengo con mi familia, con mi hijo; esto no puede estar pasando, no puede ser que las autoridades estén con esta gente”, señaló.



También mencionó que la víspera fueron golpeados algunos de sus compañeros militantes en la comunidad de Rosario; “hubo balazos y no podemos estar permitiendo este tipo de cosas”.



Aunque no mencionó específicamente a algún posible responsable, la candidata perredista, quien también fue dirigente estatal del partido y regidora en Soledad de Graciano Sánchez, sugirió que estos actos de intimidación pudieron venir de priistas.



“Que el PRI reconozca que perdió Villa de Reyes, que la gente no los quiere, que los detestan, que esa familia de siempre nadie la quiere y no van a llegar al poder (sic); para eso quieren el poder, para este tipo de cosas, no lo vamos a permitir”, advirtió.

Por ello, hizo un llamado a que se permita “que la gente vote libre por quien quiere; que no quieran inhibir a la gente con estos juegos sucios”.



Este jueves, Erika Briones interpuso una denuncia ante la Fiscalía general del estado por los incidentes señalados.

En tanto, el comité estatal perredista denunció actos de intimidación en contra de sus candidatos en Santa María del Río, Tamazunchale y Soledad de Graciano Sánchez.



“Este tipo de acciones advierten el clima de inseguridad y riesgo al que le apuestan los detractores de la lucha democrática en nuestro estado”, destacó en un comunicado, en el que exigió que se garantice la libertad y seguridad de la ciudadanía para salir a votar el próximo domingo 6.