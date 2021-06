En Zacatecas piden "un cambio definitivo y bien razonado, no algo viejillo y caprichoso"

ZACATECAS, Zac. (apro).- A una hora del cierre de casillas, aquí la gente no dice por quién votará, pero sí sabe lo que quiere para Zacatecas: "Un cambio definitivo y bien razonado, no algo viejillo y caprichoso", afirma Enrique Esparza, profesor normalista jubilado de la Benemérita Escuela Normal "Manuel Ávila Camacho”.

"El problema de los servidores públicos es que sus planes son de hacerse ricos a corto plazo y se olvidan de la gente", insiste el profesor, mientras permanece formado en la fila, junto con su esposa, María de Lourdes, en la casilla instalada en la escuela primaria “Pedro Coronel”.

Alma, quien afirma ser servidora pública, subraya: "Vengo a votar inspirada por un cambio". Lo que busca, dice, es que quien quiera gobernar Zacatecas los próximos seis años sea una persona "que piense por sí misma y que no le digan qué hacer".

Dentro de la escuela se ubicaron tres casillas. Alrededor de las 16 horas había unas 100 personas distribuidas en la cancha techada, los pasillos que van a los salones y algunas bancas de cemento en la parte trasera de la escuela. Conforme la fila se acercaba a las casillas, la sana distancia se olvidaba.

"Es imposible, la gente no entiende que guarde la sana distancia, aunque salimos nosotros y los representantes de casilla a decirles, no hacen caso, ya hasta me puse nerviosa", admite Mayra Valdez, quien funge como asistente capacitadora del Instituto Nacional Electoral (INE).

La familia Reyes Rodríguez --don Jaime y su esposa, Olivia, junto con sus hijas Itzel y Olivia-- presume alegre que llegaron en "voto de rebaño", pero admiten que las campañas políticas no les ayudaron a definir por quién votar. "Nosotros desde antes ya sabíamos por quién hacerlo", explican.

Octavio es un dentista sexagenario. Agradece que las campañas electorales terminaran y admite que ese tiempo tampoco a él le ayudó para definir por quién votar. "Yo ya conozco a los candidatos y sé por quién voy a votar, aunque no crea que estoy muy convencido", dice reflexivo.

Y mientras en las poco más de 2 mil 500 casillas instaladas en la entidad la gente hace fila para votar, en las iglesias católicas de la zona conurbada Zacatecas Guadalupe los sacerdotes piden en sus misas que Dios y la Virgen de Guadalupe ayuden al pueblo a elegir bien a sus gobernantes y de paso que "México sea siempre fiel", como en su momento lo pidió el Papa Juan Pablo II en sus visitas apostólicas al país en los gobiernos de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Una maestra, María Guadalupe, reprocha que los políticos y la sociedad no han sido fieles a principios universales, y presume con alegría haber conocido y compartido escuela con la visionaria docente María Soledad Fernández, en cuyo honor una escuela de esta capital lleva su nombre.

"En la escuela, una enseña a sus alumnos a exigir sus derechos; debemos votar para cambiar la situación y exigir a los gobernantes que estén atentos a las necesidades del pueblo, no puede ser que vean sólo por sus intereses personales y no atiendan al pueblo que los eligió, eso es muy triste, eso ya no puede seguir".

Partidos reparten acusaciones

La gente espera paciente su turno en las casillas, mientras en redes sociales simpatizantes priistas y morenistas difunden sendos videos en los que se acusan mutuamente de que sus operadores tratan de comprar votos.

En el municipio de Trancoso, los morenistas difundieron un video donde supuestamente un operador político de Antorcha Campesina, organización afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido por elementos de seguridad cuando fue sorprendido tratando de comprar credenciales de elector, mientras que en la colonia Alma Obrera de la capital los morenistas acusaron que los prianistas estaban afuera de la casilla comprando votos.

Además, en el municipio de Villanueva fueron detenidas cinco personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por presuntamente comprar votos.

Por otra parte, el diputado local de Morena Omar Carrera difundió un video en el que responsabiliza al alcalde perredista de Valparaíso, Eleuterio Ramos, y a la propia Claudia Anaya, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, de lo que pudiera pasarles, pues afirma que luego de estar en ese municipio dando un recorrido por las casillas y en la comunidad de Lobatos, él y su equipo fueron perseguidos y amedrentados por hombres que se transportaban en tres camionetas.

"Vengo de San Mateo y Lobatos Valparaíso y nos amedrentaron, responsabilizo a Eleuterio Ramos y Claudia Anaya, jueguen limpio, dejen que la gente del Valle de Valparaíso decida libremente", exigió.

En tanto, la coordinación de la campaña de Claudia Anaya difundió el video de una mujer que es detenida por elementos de la policía estatal cuando contaba –en el toldo de una camioneta-- dinero en efectivo que llevaba en una mochila. Según los priistas, la mujer es afiliada a Morena en el municipio de Río Grande.

Y, mientras, en el municipio de Guadalupe, Raymundo Moreno, vocero de la campaña de Anaya, dio a conocer otro video en el que elementos de la policía municipal arrestan a una mujer joven sin motivo aparente, y entre varios elementos tratan de subirla a la fuerza a la parte trasera de la patrulla.

"Es abuso de autoridad por parte de la policía municipal de Guadalupe", señala Raymundo Moreno, vocero de la alianza PRI-PAN-PRD en el estado.

Virgilio Rivera Delgadillo, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ), señaló que la contienda en términos generales se ha desarrollado con una muy buena participación ciudadana y fueron instaladas la totalidad de las más de 2 mil 500 casillas programadas con excepción de la número 667 de Jerez, luego de que sujetos armados amenazaron a los funcionarios de casilla.

"Ocurrió la amenaza a los funcionarios de casilla y se optó por no instalar la casilla para garantizar la integridad de todos", explicó Virgilio Rivera.

Además, integrantes de la Mesa Estatal de Atención en el Contexto Electoral, integrada por autoridades de los tres niveles de gobierno, informaron que hasta las 2 de la tarde se habían registrado dos incidencias, con nueve personas detenidas, cinco en el municipio de Villanueva, tres mujeres más en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador, y una en Sombrerete, todas por el presunto delito de compra y coacción del voto.