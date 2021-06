Gobierno de Coahuila entrega a familia equivocada el cuerpo de minero rescatado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Coahuila admitió este miércoles que por equivocación entregó el cuerpo de la quinta víctima rescatada de la mina siniestrada de Micarán a una familia con la que no existía a ningún vínculo.

En un comunicado emitido la tarde de este miércoles, explicó que el error se debió a que al ser rescatado el cadáver del minero fue identificado como Juan Carlos ‘N’.

Sin embargo, los supuestos deudos no lo reconocieron, por lo que personal especializado de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo los exámenes y pruebas necesarias para identificar a la quinta víctima.

Pero antes de entregar los resultados, su familia lo reconoció y aclaró que se trataba de Damián Ernesto “N”, residente de Rancherías.

Las autoridades estatales informaron también que brigadas continúan trabajando en las labores de rescate de las dos personas más que no han sido localizadas.

Esta situación causó indignación en la organización Familia de Pasta de Conchos. Camelia Muñoz publicó un texto en el que acusó al gobierno de Coahuila de “miserable” al responsabilizar a rescatistas y trabajadores por el equívoco.

“Además es de miserables pretender culpar s los rescatistas y trabajadores. No es culpa de ellos, ellos no tienen porque “identificar”. Esto fue la Fiscalía del Estado de Coahuila.

¿Que no dijo el presidente hoy en la mañana que la secretaria del Trabajo, la secretaria de Economía y la directora de Protección Cilvil están “atendiendo” el Rescate? ¿Que no publica Luisa María Alcalde que están coordinando el Rescate? Pues NO. Se tomaron una foto y se largaron sin hablar con las familias. Es inaudito lo que hacen con las familias mineras. Carajo”.