Mario Moreno acusa "madruguete" a la democracia en Guerrero y exige recuento "voto por voto"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El candidato a gobernador de Guerrero por la alianza PRI-PRD-PAN, Mario Moreno Arcos, solicitó un recuento “voto por voto y casilla por casilla”, con el argumento de que se “consumó un madruguete” a la democracia, y exigió la renuncia de los consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) de la entidad.

Incluso advirtió que analiza solicitar la nulidad de la elección del pasado domingo 6, donde la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda, aventaja con 46% de los votos frente a 37% del aspirante priista, de acuerdo con resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, Moreno Arcos anunció que no va a permitir que los “errores” de los consejeros electorales locales hundan la elección en un “túnel de oscuridad, incertidumbre y desinformación”.

“Intencional o no, el INE (Instituto Nacional Electoral) causó confusión total al presentar de manera irresponsable resultados de un conteo rápido con apenas 72% de las casillas que integraron la muestra”, apuntó.

Acompañado por los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática, Alberto Catalán, y Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Apreza Patrón, Moreno Arcos dijo que la responsabilidad de la elección para gobernador en Guerrero fue responsabilidad de los consejeros del IPEC, y aseguró que los funcionarios electorales locales quedaron rebasados.

Luego acusó que “de manera tendenciosa" y "tramposa”, la autoridad electoral no ha dado certeza jurídica, transparencia y legalidad al proceso electoral en Guerrero.

“Hasta hoy, tres días después de la elección, sólo se tienen presuntos resultados del 37% de las actas computadas por un PREP que fue evidentemente errático”, expresó el candidato de la alianza opositora a Morena en la entidad.

Además, sostuvo que han detectado irregularidades en más de 50% de las actas de casilla instaladas el día de la jornada electoral.

“Por lo anterior y a nombre de los partidos a los que represento, exijo al IEPC y al INE certeza jurídica en los resultados electorales, sin demora y excusas, ni pretextos. Exijo con fundamento en la Ley Electoral del estado de Guerrero el recuento voto por voto, casilla por casilla”, subrayó Moreno Arcos.

Y también demandó una auditoría externa al PREP, así como la renuncia de los consejeros electorales locales.

“Que se separen de su cargo de manera inmediata, en tanto se deslindan responsabilidades sobre el atentado a la democracia en Guerrero”, recalcó.

Asimismo, demandó al INE que asuma la responsabilidad sobre el conteo de los votos en Guerrero y que se sancionen los delitos electorales que se cometieron, pero no presentó pruebas o denuncia alguna.

“Una vez limpiado el proceso y una vez contados los votos, podremos saber quién es realmente el ganador de esta elección y, si en ese momento los números no me son favorables, lo reconoceré como un demócrata comprometido con mi estado, porque antes que nada está Guerrero, pero que quede claro: si no es así, no permitiremos que el árbitro electoral se burle de la voluntad popular”.

Y remató: “Ante el cúmulo de inconsistencias detectadas valoraré solicitar la nulidad de la elección a gobernador”.