Sicarios del CJNG anuncian su llegada a Naucalpan para "hacer una limpia"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A la una de la mañana de este 9 de junio, a través de Twitter, empezaron a circular videos en donde supuestos grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegaron al municipio de Naucalpan, Estado de México con el fin de “hacer una limpia”, debido a que, afirman, integrantes de la policía se han coludido con un narcomenudista apodado "El 20".

Apenas el año pasado, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que en el Estado de México operan cuatro grupos de la delincuencia organizada, uno de ellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes mantienen el control, dijo, de la zona.

Incluso, el secretario hizo énfasis en ello después del 26 de junio de ese año, cuando Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, sufrió un atentado por integrantes de este grupo delictivo, el cual lo llevó a quirófano y mató a dos de sus escoltas.

En el video, que tiene una duración de un minuto con 25 segundos, se observa a un grupo de 10 hombres completamente cubiertos de cuerpo y rostro; portan equipo táctico, cascos, googlees negros y armas largas, trajes de camuflaje muy similares a los que visten los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Se ven a ocho hombres de pie fuertemente armados en posición de firmes y a otros dos acostados en posición de tiro. Son quienes integran el autollamado “grupo de limpia” enviado, según dicen, desde la oficina central, dando entender que responden directamente a la orden de Nemesio Oseguera, mejor conocido como El Mencho, el líder del Cártel Jalisco.

En el mensaje se puede escuchar de manera íntegra, lo siguiente:

“…Que las autoridades hacen su trabajo, pero los policías están con ustedes, que por una mísera cantidad de dinero se han vendido, y se han vendido para dejar desprotegida a la gente de trabajo.

“Nosotros no venimos a cobrar cuota ni a quedarnos con la pinche plaza, sólo venimos a desarticular y a dejar a trabajar a la gente de Naucalpan que son más que nosotros.

“La gente de bien son más que nosotros los que andamos en este pinche pedo. Pero los que andamos en este pinche pedo es por gente como tú pinche ‘20’ mugroso, pinche ‘20’ culero. Vas a valer verga. Todo el dinero que tienes almacenado no te va a alcanzar para pagar tus gastos para andar huyendo, porque te vamos a seguir c*****. y no te vas a poder llevar a toda tu familia, a todos tus amigos.

“Te vamos a seguir para que aprendas güey, que toda la bronca te caiga encima. Estamos aquí y no nos vamos a mover y vamos a patrullar por todo Naucalpan todo el tiempo hasta que demos contigo. Y si te vas a otro estado allá te vamos a seguir. Tú sabes quién soy yo y quienes estamos hablando. Venimos desde la oficina central y no vamos a movernos hasta limpiar Naucalpan de Juárez.

“Una disculpa señores por lo que hemos ocasionado. Nosotros somos los que hemos matado toda su gente a ‘El 20’ y no ha metido ni las manos. Por eso los mato como perros“, concluye la transmisión del video.

No satisfechos con el mensaje enviado en este primer video, en otro que empezó a circular a las 13 horas también de este miércoles 9 de junio, hombres que al parecer son los que integran el grupo que aparece en el primer video, envían un segundo mensaje transmitido por un hombre que se encuentra parado afuera, en la parte trasera de una camioneta tipo van, la cual tiene las puertas traseras abiertas.

El hombre envía el mensaje de nuevo dirigido a “El 20”. Es desafiante:

“Pinche ‘20’ a ver si muy verga te topas con nosotros, ahí tengo desamarrados los perros y voy a andar patrullando”, dijo, al tiempo que la cámara que lo enfocaba viró para mostrar a los hombres dentro de la camioneta, quienes se encontraban sentados portando una gran cantidad de armas.

Al paso de la cámara de vídeo, los hombres gritan a “El 20”:

¡Hijo de tu p*** madre! ¡Ándele joto! ¡Con gente inocente si eres muy verga!

Video|1-3



Grupo especial del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanza amenazas en contra de "Néstor" alias el "20", actual cabecilla de narcos en Naucalpan y Azcapotzalco



Portan mejor armamento y equipo táctico que la @GN_MEXICO_ , lo bueno que Mexico no es un narco-país uD83DuDE0F pic.twitter.com/bKubWJ9537 — CÓDIGO NEGRO MX (@CODIGO_NEGROMX) June 9, 2021

Este video es de apenas 22 segundos.

El año pasado, el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que en el Estado de México operan cuatro grupos de la delincuencia organizada, uno de ellos, el cartel Jalisco Nueva Generación, quienes mantienen el control, dijo, de la zona.

Incluso, la inseguridad generada por los grupos delictivos en esta zona, fue motivo para que un grupo de militares en situación en retiro, formara una plantilla para contender por todos los cargos de elección popular en las pasadas elecciones del seis de junio, publicó este semanario en su número que circulo el pasado 30 de mayo.