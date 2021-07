Comunidad LGBT marcha en Colima para exigir justicia por transfeminicidios

COLIMA, Col. (apro).- Con la exigencia de justicia para Valeria Carrasco —mujer trans asesinada el pasado miércoles— y la prohibición de las terapias de conversión sexual Ecosig, cientos de personas participaron en la marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBT+).

Bajo una lluvia pertinaz que sin embargo no diezmó la asistencia ni apagó los ánimos, la manifestación, que ya se había pospuesto por la llegada de la tormenta tropical Dolores, se realizó al anochecer del domingo, desde las instalaciones de la Casa de la Cultura hasta el jardín Libertad de esta capital, frente a la Catedral y el Palacio de Gobierno.

“Marchamos con dolor, con coraje, con desesperación y rabia de ver como cada vez más personas cercanas a nosotros son una cifra más de un Estado fallido y feminicida; hace 4 años lo dijimos y hoy lo reafirmamos: la tibieza y la indolencia de nuestras autoridades les hace cómplices: ustedes también son nuestros asesinos”, señalaron a través del pronunciamiento final leído al final de la marcha.

Añadieron que Colima es un estado “donde te matan por ser mujer, por ser joven, por ser pobre, por ser puta, por ser estudiante, por ser activista, por ser trans, por ser homosexual, por ser lesbiana, por buscar a tus desaparecidos, por defender la tierra y el agua, por defender la dignidad de los pueblos indígenas; en Colima te matan por luchar y resistir”.

"Cuando nos arrebatan a una hermana trans, cuando asesinan a una amiga, nos rompen; se va la fe, te paralizas, no hay calma, no hay esperanza, no hay palabras de aliento, no hay nada. Hoy no nos ajusta el orgullo, nos falta dignidad, no hay respeto por nuestros cuerpos y cuerpas y porque la libertad es una utopía”, señalaron.

Mediante el documento, exigieron al Congreso de Colima que legisle de manera inmediata sobre la prohibición de las terapias de conversión sexual Ecosig, “esas formas de tortura que buscan borrar nuestras identidades, orientaciones y expresiones sexuales y de género”.

También demandaron a la Fiscalía General del Estado esclarecer el asesinato de Valeria Carrasco, de manera pronta y en estricto apego a derecho.

“Exigimos al Gobierno del Estado políticas públicas efectivas que tengan como objetivo combatir y eliminar el prejuicio, los estereotipos y la discriminación hacia las personas en razón de su orientación sexual, así como el combate a todas las expresiones de homofobia y transfobia presentes en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada”.

Entre las organizaciones y colectivos participantes estuvieron Inclusión, Orgullo disidente, Unidos en la Diversidad del Valle de Tecomán y el Comité Estatal de la Diversidad Sexual, representados por Alejandro Pizano, Irving Radillo, Carlos Ruiz, Anghie Novela y César Guerra.

La tarde del domingo también se realizó una marcha en la cabecera municipal de Tecomán, en la que cientos de personas exigieron justicia por el feminicidio de Martha, una adolescente de 15 años asesinada a principios de este mes.