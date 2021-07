Enrique Alfaro da negativo a la prueba de covid-19

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro Ramírez resultó negativo a la prueba de covid-19, por lo que retomó su agenda.

Este día, el área de comunicación social avisó que el mandatario jalisciense canceló su asistencia a un evento en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, luego de que su esposa Joana Santillán diera positivo a coronavirus.

Minutos antes del mediodía, la misma área informó a los medios de comunicación que sí se realizaría la primera conferencia semanal en Casa Jalisco, la cual tuvo una duración de una hora.

El mandatario jalisciense habló de diversos temas, entre ellos que no habrá reconversión hospitalaria durante la tercera ola de covid, y aseguró que por ahora no hay saturación de nosocomios, que existen mil 202 camas disponibles, pero están en condiciones de hacer una ampliación de las mismas.

Refirió que el 90% de los hospitalizados por coronavirus no se vacunaron o solo tenían la primera dosis.

También en la misma conferencia se informó que el Ejecutivo presentó el pasado jueves su propuesta al gobierno federal para ajustar la estrategia de vacunación, la cual prioriza la inoculación de sectores por vulnerabilidad, enfermedad, situación geográfica o actividad laboral.

En otro tema, el gobernador rechazó el vandalismo que se suscitó el pasado viernes afuera del edificio de la Secretaría de Educación Jalisco, por parte de un grupo de mujeres quienes acudieron a protestar por la violación de niñas en una escuela pública.

“Esa no es la forma, no es la ruta, y creo que hablo por la enorme mayoría de los jaliscienses. Tenemos muchos problemas de violencia en Jalisco y en México como para quedarnos callados ante actos de violencia injustificables porque el derecho a expresarse y el reclamo ante un hecho no puede ser justificación para agredir a otras personas”, señaló.