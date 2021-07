Samuel García aboga por clases presenciales en Nuevo León

MONTERREY, N L (apro).- El gobernador electo Samuel García Sepúlveda se mostró a favor de que regresen las clases presenciales de nivel básico en la entidad, suspendidas hasta ahora a causa de la pandemia del covid-19, aunque señaló que no podrá tomar una determinación sobre el tema hasta que no asuma el mandato.

El emecista señaló que ejercerá sus facultades hasta el 4 de octubre, cuando entra en funciones como gobernador constitucional, aunque desde ahora ha hecho esfuerzos para que Jaime Rodríguez, quien actualmente es jefe del ejecutivo estatal, se muestre de acuerdo con esta propuesta.

“En el inter no tengo ni potestad, ni poder para decidir el regreso. Estoy haciendo todo lo humanamente posible en mi capacidad para convencer al actual gobernador que sí haya regreso. Que sea regreso a clases voluntario. Si hay papás que tienen la firme creencia de que los niños no están listos, o que la escuela de su colonia no está adecuada, no pasa nada. Habrá modelo híbrido”, dijo en entrevista a un medio local.