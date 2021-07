Asesinan a trabajadora de CFE en Veracruz; ayer mataron a empleada de Pemex

XALAPA, Ver. (apro).- En menos de 24 horas, otra mujer fue encontrada sin vida, ahora en el municipio de Cosomaloapan.

Se trata de Ilse Denisse González Merida, empleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Cuenca del Papaloapan, cuyo cuerpo fue hallado en una congregación de Cosamaloapan en Veracruz.

La joven de 30 años, era oriunda de Xalapa, egresada de la carrera de Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana y tenía dos años de haber ingresado a trabajar a la empresa paraestatal.

El cuerpo fue identificado por los padres de la víctima, quienes acudieron a la ciudad pues hacía días que no tenían noticias del paradero de su hija.

Los padres de la joven exigen a la Fiscalía General del Estado (FGE) que detenga al o los responsables.

El cuerpo de la joven se encontraba en estado de putrefacción, fue localizado este lunes por la mañana a cinco kilómetros de un encierro de grúas a la entrada la localidad Boca de Oyozontle en Cosamaloapan.

Apenas ayer, el cuerpo de Noelia Aguilar Guerrero, empleada de Petróleos Mexicanos fue hallado en un tambo de basura del complejo petroquímico Morelos, en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

La mujer había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado, cuando salió de laborar a las cuatro de la tarde, y ningún familiar ni compañero de trabajo volvió a saber de ella.

El cuerpo de la mujer fue encontrado cerca del Taller de Mantenimiento Civil, dentro de los contenedores de basura con residuos químicos.

Esta mañana, Vicente “N”, jefe de una cuadrilla de mantenimiento en el Complejo Morelos fue detenido este día por “ultrajes a la autoridad” a elementos de la Policía Ministerial, el sujeto al parecer cometió agresiones contra los oficiales que están investigando el homicidio de una compañera suya que fue encontrada sin vida ayer.

La madre del inculpado, Patricia Marín se manifestó en Coatzacoalcos acompañada de sus familiares y vecinos, pidiendo ayuda al gobernador del estado, Cuitláhuac García, con pancartas que decían: “Mi hijo trabaja en Pemex, no es un asesino”.

La señora Marín, informó que su hijo salió hoy a las siete de la mañana a trabajar, y posteriormente fue informada por vecinos que fue “levantado” cerca del malecón. Los mismos vecinos le comentaron también haber visto una camioneta estacionada frente a su casa cerca de las cinco de la mañana.

“Ninguna autoridad me ha informado que haya sido detenido, pero mi hijo no tiene nada que ver con el asesinato, mi hijo no es culpable, y yo pido ayuda al gobernador para encontrarlo”, dijo.