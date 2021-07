Cuitláhuac García presume como logro que en las gasolineras ya no cobren el baño

XALAPA, Ver., (apro).- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presumió que con el impulso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en materia energética, se refleja -dijo- en que ya no se cobran cuotas en los baños de gasolinerías de Veracruz.

La aseveración y explicación exhaustiva que dio García Jiménez en su rueda de prensa en la Sala de Banderas de Xalapa ocasionó que las redes sociales “reventaran” en burlas y críticas hacía el gobierno de cuarta transformación de México y de Veracruz.

“Otra ventaja que quizás no han observado, si vas a una gasolinería ya no te cobran por pasar al baño, y el baño está dos que tres, es cierto. Ando de arriba para abajo en todo el Estado, a la semana salgo por lo menos dos veces, irremediablemente paso a una gasolinera y a los baños, y veo el cambio, hasta uno se anima a darle cooperación porque ya no te la exigen, hasta la das con gusto, porque ves el cambio, en ninguna me han dicho: oiga, tiene usted que pagar”, dijo.

Ante las risas de algunos reporteros, García Jiménez insistió en que aunque muchos no lo noten, es un cambio positivo de la actual administración federal en materia energética.

“El impulso que da López Obrador a la Profeco y Pemex para que supervisen, existan opciones, refinerías que venden gasolina producida por Pemex, fija un precio y las otras se tienen que regular, no se pueden disparar tanto porque saben que existe una opción más económica y que todas deben de vender litros de a litro, ya casi no se habla de eso”, señaló.

García Jiménez añadió que se encuentra en comunicación directa con Rocío Nahle, Secretaría de Energía, para también ser beneficiados con la distribución de Gas Bienestar, proyecto impulsado desde la Presidencia de la República.

A nivel nacional y en redes sociales pasó desapercibido el resto del mensaje gubernamental, pues con memes y con videos de la declaración de Cuitláhuac García varios columnistas y periodistas nacionales se burlaron de que un logro de la Cuarta Transformación era que ya no se cobrará el servicio de sanitarios en las gasolineras.

