Derbez asegura que sigue siendo rector de la UDLAP

PUEBLA, Pue., (apro).- Luis Ernesto Derbez Bautista aseguró que sigue siendo rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al puntualizar que el nombramiento de Armando Ríos Piter, que llevó a cabo el patronato nombrado por el gobierno de Puebla, no cumple con los estatutos.

En diversas entrevistas radiofónicas que ofreció este día, rechazó que existan dos rectores en la UDLAP, pues aseguró que la legalidad sólo avala su rectorado.

El excanciller dijo que esperarán el cauce legal de los recursos que presentaron por violación a las dos suspensiones que había otorgado en juicios de amparo el poder judicial de la federación, cuya audiencia indicidental está fijada para los próximos días.

En una entrevista con Joaquín López-Dóriga, Derbez calificó de “circo mediático” la designación de Ríos Piter, pues aseguró que no se siguió lo que marca el estatuto orgánico de la casa de estudios que señala que el nombramiento debe ser consultado con el Consejo de Empresarios.

También mencionó que Ríos Piter no reúne el requisito del grado académico de doctorado que debe tener un rector de la UDLAP.

Indicó que, contrario a lo que alegan los patronos nombrados por el gobierno estatal, el estatuto que marca este proceso, que debieron de seguir para nombrar un rector, está vigente desde 2008 y fue avalado por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (?SACSCOC) que es la institución internacional que acredita a la UDLAP.

“Tengo la impresión que ellos saben que van a perder la audiencia, y van a perder todo el caso, y por eso están haciendo lo que están haciendo es decir un circo mediático”, expresó al señalar como responsable de lo que llamó un “complot” al titular de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, José Daniel Vázquez Millán.

Sobre las denuncias que hay en su contra, Derbez aseguró que lo están tratando de intimidar a él y a otros directivos de la universidad.

Fundación MSJ avala a Derbez

Por su parte, la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) igual desconoció el nombramiento de Ríos Piter como rector de la casa de estudios, y avaló la permanencia de Derbez Bautista en el cargo.

Enrique Rodríguez Martínez, quien se presentó como vocero de la FMSJ, insistió en que el estatuto que regula a la UDLAP está vigente y no puede ser desconocido “de un plumazo” por el patronato que nombró el gobierno de Puebla, al que calificó como “espurio”.

Consideró que en Puebla se está rompiendo el estado de derecho con el “patrocinio” del gobernador Miguel Barbosa Huerta. pues así lo indica la participación de la policía estatal en la toma de la UDLAP, el nombramiento de un patronato por parte de un órgano del gobierno poblano y ahora con la designación de Ríos Piter como rector, quien es cercano al mandatario.

En tanto que Ríos Piter se reunió este día con el secretario de Educación, Melitón Lozano y con trabajadores sindicalizados de la UDLAP.