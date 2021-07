Juez ordena devolver campus y cuentas de la UDLAP al anterior patronato, anuncia Derbez

CHOLULA, Pue., 16 de julio (apro).- El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede en Puebla otorgó una suspensión provisional que restituye al patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presidido por Margarita Jenkins y ordena devolver el campus y las cuentas bancarias a la administración que estaba antes del 29 de junio, encabezada por el rector Luis Ernesto Derbez Bautista.

El Consejo de la Judicatura Federal publicó la resolución con la cual la justicia federal ordenó la restitución a favor del legítimo patronato y autoridades #UDLAP. Esta resolución desconoce al patronato ilegal y el nombramiento de un rector interino.https://t.co/aKT2shfGpF — UDLAP (@udlap) July 16, 2021

En rueda de prensa virtual, Derbez pidió que las “personas” que tienen actualmente el control del campus, que es el patronato que fue nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del gobierno de Puebla, y el rector designado por ellos, Armando Ríos Piter, acaten el mandato y entreguen las instalaciones de la UDLAP “de manera tranquila, transparente y pacífica”.

Este viernes @luisederbez, señala ser el auténtico rector de la @udlap, tener un recurso legal que recupera el control de la universidad.

Demanda tener la operación de la institución en un proceso pacífico y transparente #Puebla #UDLAP pic.twitter.com/ChlNesuud5 — Karen Meza uD83CuDF19 (@KareMeza_) July 16, 2021

Indicó que el juez federal dejó sin validez las 15 medidas cautelares que en su momento emitió el juez Civil de la Ciudad de México, el cual ordenó dar posesión el 29 de junio a los integrantes del patronato nombrado por el gobierno de Puebla con el apoyo de la policía estatal.

Esto es un acto de justicia a favor de la comunidad UDLAP.

Hemos actuado con firmeza para defender nuestros derechos a través de los canales establecidos por las leyes en contra de una invasión armada y el despojo ilegal de nuestro campus. #YosoyUDLAP — UDLAP (@udlap) July 16, 2021

Así, Derbez informó que la mañana de este viernes, el patronato presidido por Jenkins de Landa, sesionó y lo ratificó de nueva cuenta a él como rector de la institución.

El único rector legalmente reconocido es el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista.

A la comunidad UDLAP la respalda el derecho frente la violencia y arbitrariedad.#YosoyUDLAP — UDLAP (@udlap) July 16, 2021

Al ser cuestionado si acudirá a las instalaciones de la UDLAP para retomar el control de las oficinas o si esperará que el gobierno del estado le haga entrega, Derbez reiteró:

“Yo espero que las personas que están y que han irrumpido el campus, que lo han tomado ilegalmente, entiendan que esto es el proceso de ley, que hay un mandato en el cual se les está diciendo que la restitución del campus, la restitución de instalaciones y de cuentas bancarias, debe ser inmediata y en eso seguiremos trabajando dentro del sistema legal que en México protege a todos los mexicanos”.

Afirmó que la resolución emitida por un juez federal queda sin validez legal las decisiones que el patronato designado por el gobierno de Puebla tomó, como lo fue la designación de un nuevo rector.

Juez federal otorgó suspensión que restituye al patronato original de la @udlap, el cual ratificó como rector a @luisederbez. Desconoce al patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla y ordena la devolución del campus. pic.twitter.com/BnpXqHlqfP — Diego Bonet Galaz (@DiegoBonetGalaz) July 16, 2021

“Al no ser legal el acto, todo lo que le sigue tampoco lo es, y por lo mismo, todos aquellos que se han autonombrado, que están en este momento amedrentando a gente en el campus, enviando mensajes, enviando amenazas de cómo debe ser el retorno a la institución, deben dejar el campus en tranquilidad y en seguridad y deben permitir que la comunidad universitaria, que somos nosotros, pueda seguir trabajando”, manifestó.

Jesús Mijangos, director de Asuntos Jurídicos de la universidad, reconoció que el patronato nombrado por el gobierno estatal, al que calificó de ilegal, puede presentar recurso para pedir una revisión de la suspensión que les fue entregada este día por el juez federal.

“Cualquier recurso que proceda, cualquier circunstancia que amerite alguna revisión por la contraparte por el patronato ilegal, será atendida en términos de ley”, señaló.

El rector reconoció que ya fue requerido por la acreditadora estadounidense, Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCO), para que informe sobre la situación que atraviesa la UDLAP.

“Exige que de inmediato yo explique con claridad qué es lo que está ocurriendo y de qué forma se restablecerá la normalidad en el campus y además dejar claro que estamos dispuestos a que nos haga una revisión a final de año en caso de ser necesario”, explicó, al señalar que está confiado en que la UDLAP pueda conservar la acreditación, si recuperan la institución.

El rector pidió también que las instalaciones puedan ser retomadas para lograr que el 10 de agosto se los estudiantes puedan regresar a clases presenciales en condiciones sanitarias seguras que se requieren por la pandemia de covid-19.