Un hombre defiende a una mujer de acosadores y se viraliza como "El Caballero del Amor" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Quién sigue? ¿Quién sigue?”, retaba Issac, al tiempo que se ponía en guardia, luego de enviar al suelo de un puñetazo a uno de los cuatro sujetos que acosaron a la mujer que lo acompañaba afuera de “Los Tacos de San Luis” en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Aunque el incidente sucedió hace poco más de un año, el video se viralizó y hasta los cibernautas bautizaron a Isaac como “El Caballero del Amor”.

#Viral circula en redes sociales y grupos Whatsapp, joven saltillense que defiende a una mujer de 4 acosadores en los tacos 'San Luis' hace un año en Saltillo. En redes lo bautizan como "El Caballero del Amor" #HéroesSinCapa pic.twitter.com/J3K0mnmifI — Fernando Campos (@FoxAlfaMX) July 17, 2021

“Isaac fue bautizado como El Caballero del Amor cuando defendió a una joven de Saltillo, #Coahuila, de 4 sujetos que la acosaban en la calle; uno de los acosadores terminó noqueado”, publicó un usuario de redes el 17 de julio.

Después intentó contactar a #elcaballerodelamor, como es conocido en redes sociales y subió un video de 1:01 minutos con la versión de Isaac.

Versión de los hechos uD83DuDC42uD83CuDFFC?? pic.twitter.com/c60eL29YyL — Fernando Campos (@FoxAlfaMX) July 18, 2021

“Se para mi amiga y va al baño y enfrente nada más hay una mesa de cuatro güeyes, no sé qué le dijeron, me valió verga, pero como que hizo cara. Entonces cuando venía de regreso le vuelven a decir algo y la morra se regresa y les levanta el dedo y no se qué chingaos se emputó.

“Entonces me levanto y les digo: ‘¿qué pedo güey? ¿Por qué le faltan el respeto? Me vieron solo y se pusieron bien picudos y así fue como en partes. Estábamos adentro del local y me fui como saliendo, saliendo. Dejé a uno adentro del local, el otro en la entrada. A ese güey le pegué y no se cayó y me metió un patín machín y ya viene lo del final. Con el otro sí pude. Me causa conflicto y me da risa porque me gustan mucho esos tacos. Ayer fui y me dicen que ya soy famoso”, contó el 18 de julio.

El video fue grabado por un testigo que miró sorprendido cómo Isaac noqueó a un acosador de un puñetazo.

La chica acosada contó que habían estado en el establecimiento hasta la madrugada y se levantó para ir al baño, cuando los hombres de la mesa de enfrente comenzaron a insultarla con palabras morbosas. Cuando salió del baño repitieron su actitud y ella les hizo una seña con la mano, lo cual no agradó a los acosadores quienes comenzaron la discusión.

“¿Por qué le faltan al respeto?”, los confrontó Isaac y al ver que estaba solo, los cuatro sujetos elevaron la discusión y todos salieron del local para pelearse a golpes.

A pesar de que eran cuatro contra uno, Isaac ganó la pelea cuando noqueó de un solo golpe a un agresor y los otros recularon, pese a que Isacc los retaba: “¿Quién sigue? ¿Quién sigue?”

El video fue compartido en Twitter por un usuario que también llamó a Isaac “Héroe sin capa”. El clip se volvió viral también por Whatsapp.