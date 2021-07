"Ya no se espía" a periodistas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno los periodistas ya no están bajo investigación, “ya no se espía a nadie”.

Dijo que en el proyecto que él encabeza, “se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir”, aseguró el mandatario al término de su gira de cuatro días por el estado de Guerrero.

En la conferencia mañanera, realizada en la Base Naval del puerto de Acapulco, señaló que ya no existe la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

“Vamos a seguir garantizando la paz, seguridad y la protección de todos, en especial de periodistas, de quienes tienen que ejercer el oficio de periodismo y necesitan protección, todos, pero más cuando se trata de un periodismo de denuncia porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra con la Libertad de Expresión, se negocia con la Libertad de Expresión”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre los periodistas asesinados y desparecidos en los últimos 18 años en Guerrero y que siguen impunes, el mandatario se enfocó en decir que antes se utilizaba a la Secretaría de Gobernación (Segob) para reprimir y combatir a opositores que se manifestaban en contra del gobierno, ejerciendo periodismo o en el movimiento social o político.

“Esa secretaría era la que manejaba la policía secreta, la famosa Policía Federal, la policía encargada de la represión, ya todo eso se ha cancelado, ya no existe la Dirección Federal de Seguridad, ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir”, indicó.

Por ello dijo que el gobierno federal va a seguir tratando de garantizar la paz, seguridad y la protección de todos, en especial de periodistas.

“Hay muchos periodistas en México que están constantemente del lado del pueblo, haciendo denuncias por las injusticias que se cometen. Todos Merecen protección, pero más quienes están expuestos por llevar a cabo un periodismo de denuncia”, refirió.