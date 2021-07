Saxofonista atacada con ácido tilda de oportunista a Sergio Mayer

OAXACA, Oax. (apro).- María Elena Ríos Ortiz calificó de “oportunista” al diputado federal Sergio Mayer, quien alardeó que con su ayuda se logró la detención de quienes atacaron con ácido a la saxofonista, el 9 de septiembre de 2019.

En su cuenta de Twitter, la artista mixteca acusó a Sergio Mayer de sólo hacer un “show con el criminal d @RVasconcelosM”, en alusión al exfiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.

Luego que en el programa “De primera mano”, de Imagen Televisión, Mayer se refirió a Ríos Ortiz como violinista, ella le corrigió la plana en la red social.

En su cuenta @_ElenaRios le mandó el siguiente mensaje: “Si de verdad me hubiese ayudado @SergioMayerb no me nombraría como “Violinista” porq para su información soy Saxofonista. Usted solo fue a hacer show con el criminal d @RVasconcelosM el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre del 2019 #Oportunista”.

En el programa matutino, el exintegrante del grupo Garibaldi y del show “Sólo para mujeres” intentó justificar el por qué abandera casos de agresiones a mujeres: “Yo no estoy a favor de ningún delincuente, de ningún presunto violador, de nadie. Trátese de senadores, trátese de amigos, trátese de quien se trate. Es más, yo no sé si ustedes estaban enterados. ¿Se acuerdan de la violinista que le echaron encima ácido? Yo no sé si ustedes sabían que yo la apoyé y ayudamos a que hiciera la detención”.

Por otra parte, la saxofonista envió un mensaje a su agresor, Juan Antonio Vera Hernández, quien se encuentra prófugo y por quien se ofrece un millón de pesos de recompensa.

“A veces me pregunto si este agresor descansará por las noches o brinca de la cama a cada rato por el pendiente que trae en esconderse todos los días por el #intentodefeminicidio que me hizo. #ElJuniorSigueLibre #HastaEncontrarteFeminicida Señal de peligro Por favor ayúdenme a encontrarlo”.

El 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos Ortiz, saxofonista de 26 años, fue atacada con ácido --al interior de su hogar en Huajuapan de León-- por Ponciano H. Y. y su hijo Rubicel H.R., contratados por el empresario y exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, en complicidad con el hijo de éste, hoy prófugo de la justicia, y Rubén L.C.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, a principios de septiembre de 2019 Vera Carrizal ordenó contratar a otra persona, en este caso a Rubicel, para vaciarle ácido sulfúrico a María Elena y causarle la muerte, a cambio de 30 mil pesos.