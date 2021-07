Enrique Alfaro tacha de "irresponsable" a López-Gatell

GUADALAJARA, Jal. (apro).– El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, calificó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de irresponsable y de actuar con “cerrazón”, al no dar una respuesta al estado sobre su propuesta para el cambio de estrategia de vacunación contra el covid-19.

“No solamente no nos ha dado argumentos, lo que no hay es respuesta. Tengo todos los oficios que presentamos, todos los planteamientos que hemos hecho y la respuesta es que no hay respuesta. Ya hasta nos parece un acto de irresponsabilidad brutal”, recalcó.

Enrique Alfaro recordó que propusieron que la vacunación se centre en zonas donde el nivel de riesgo de contagio es mayor como, por ejemplo, en Puerto Vallarta, donde se han disparado el número de infectados.

Explicó que su planteamiento es “concentrarnos donde nos está creciendo el problema, y que podamos abordar a grupos de edad en donde hay un problema mayor, (pero) la cerrazón de López Gatell es total”, insistió.

Añadió que “nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario, que ha sido simplemente toda la pandemia, es un absoluto irresponsable y nosotros vamos a insistir en que se pudiera incorporar a los estados en la toma de decisiones de a dónde direccionar las vacunas y poder acelerar los procesos”.

Su declaración se dio tras la reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la que acordaron dar una solución técnica a corto plazo al problema de desabasto del agua en la zona metropolitana; además, se reforzará la seguridad en los límites con Zacatecas.

De este último asunto, dijo que la violencia en Zacatecas ha generado en Jalisco “un ambiente muy complicado, en una de las zonas con mayores niveles de marginación, que están teniendo un impacto incluso en la operación de nuestro sistema de salud”.

Por razones de seguridad se rehúso hablar de las estrategias que se implementarían en la zona en conflicto, solo mencionó que se “encontrará un mecanismo para sumar esfuerzos” con la Federación y Zacatecas.

Esta tarde, Enrique Alfaro hablaría con la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, para reforzar los límites con Zacatecas con elementos de la Guardia Nacional.

Otro tema que abordó con el presidente es el financiamiento para iniciar la línea 4 del tren ligero.