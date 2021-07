Millonaria multa del INE a Samuel García porque no pagó "campañas" a su esposa

MONTERREY, N. L., (apro).- Cuando se prepara a asumir el cargo de gobernador, Samuel García Sepúlveda fue notificado por el Instituto Nacional Electoral que su Unidad de Fiscalización le pretende imponer una multa por 55 millones de pesos, como cargo de servicios que le prestó en campaña su propia esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú.

El mandatario electo publicó esta noche en su cuenta de Facebook que el INE le señaló que Mariana debió cobrarle 27.8 millones de pesos por historias y fotos que publicó junto a él en la pasada campaña política.

Como los esposos no saldaron esa cuenta, se procedió a la mega sanción.

“Hace unas horas me enteré de que la Unidad de Fiscalización del INE me quiere poner una multa de 55 millones de pesos. Cuando me llegó la noticia no entendí la razón: ganamos a la buena, sin trampas, apegados a la ley y por casi 9 puntos”.

“Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos”, publicó en texto el gobernador electo de MC, junto a una imagen con la sumatoria de la autoridad electoral.

García se dijo agraviado por la multa y se manifestó confiado en que los consejeros del Instituto se apeguen a la ley, para desecharla.

“Es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión. Y es ridículo que, en su lógica, las fotos e historias de Mariana conmigo, con su esposo, valen 27 millones y una multa de 55 millones de pesos. Confío en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta. Los mantendré informados sobre el caso”, dijo.

En su cuenta de Instagram, el emecista, quien ganó en las elecciones de gobernador del 6 de junio y asume el puesto el 4 de octubre, publicó una imagen en la que está con su esposa, mientras se queja de la actuación del INE.

“Ahora resulta que mi esposa no me puede ayudar en mi campaña, y que me tiene que cobrar 40 mil pesos por story o foto que suba a su Instagram. ¿Lo pueden creer? Yo tampoco”, dice. IG: samuelgarcias

En la sanción del INE, de la cuál Samuel publica un extracto, se lee que su cónyuge publicó 45 fotografías que debió cobrarle a 40 mil pesos, cada una, lo que suma un millón 800 mil pesos, y también mil 300 historias fijas, a 20 mil pesos por unidad, lo que acumula 26 millones.

En suma, el monto involucrado es 27 millones 800 mil pesos “de aportación prohibida en especie de persona física con actividad empresarial por la difusión, a través de publicaciones en redes sociales de la C. Mariana Rodríguez Cantú”.

En demandas anteriores, la defensa de Samuel y Mariana, frente a denuncias por el respaldo de ella en la campaña, refirió que como esposa tiene la total libertad de apoyar a su marido, sin que ese respaldo implique un costo, debido a la relación conyugal que existe entre los dos.