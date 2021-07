Samuel García y Mariana Rodríguez se ríen de la multa del INE

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).–El gobernador electo Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez se rieron de la multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso al partido Movimiento Ciudadano, debido a que él no le pagó a ella 28 millones de pesos por servicios prestados en campaña.

Por esta omisión, el órgano electoral ordenó una multa para el partido de 55 millones de pesos, situación que los esposos exhibieron en un video, que la influencer ventiló el sábado en su cuenta de Instagram.

En la grabación captada en un paseo por la playa, ella le pregunta por el dinero que supuestamente le adeuda, de acuerdo a criterios del INE.

“¿Y los 28 millones que me debes, cuándo vas a empezar a abonar?”, pregunta ella mientras caminan.

Samuel responde entre risas: “¿Quieres ver mis tenis?”.

Y ella complemente: “Foso, fosfo”, en alusión al conocido video en el que lo ignora, para presumir sus tenis fosforescentes.

La semana pasada, por haber encontrado irregularidades en los reportes financieros de la campaña ganadora de Samuel García, el INE impuso la multa de 55 millones y otra por por 28 millones, al descubrir que su madre y sus hermanos triangularon 14 millones de pesos en recueros para fondear disimuladamente su campaña.

En su misma cuenta, Rodríguez Cantú publica otro video en el que se dice indignada por la multa que el INE le impuso a Samuel García, al sentirse cosificada, al ser considerada solo un ente empresarial y no una persona que respalda a su esposo.

“Se los vuelvo a repetir: no soy una cosa no soy una empresa, no soy una marca. Soy Mariana Rodríguez, una ciudadana libre, que puede expresarse libremente. Vamos a impugnar esta decisión y voy a dar la batalla por todas las mujeres, Nadie nos va a callar y menos por ser mujeres exitosas”, dice.