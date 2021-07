Barbosa critica el desplegado de académicos de la UDLAP

PUEBLA (apro).- El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta criticó el desplegado que firmaron 300 académicos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en demanda que se libere el campus y se deslinde a la institución de intereses políticos.

Barbosa volvió a insistir que su postura es que haya una salida “negociada y legal” para el conflicto que ya casi cumple un mes.

“Que revisen (los académicos) si lo que hubo en la Fundación Mary Street Jenkins era legal o no, sí que hoy los fondos de la Fundación estén en Panamá y Bermudas, es legal o no. Señores académicos, ustedes no son cómplices de Luis Ernesto Derbez, de verdad, eh”, expresó el mandatario, quien reconoció no conocer el desplegado que firmaron los catedráticos.

No obstante, censuró que en los años 2013 al 2015, cuando ocurrió el saqueo del patrimonio de la Fundación MSJ y de la UDLAP, no se hayan publicado desplegados para denunciar lo que estaba pasado.

“¿Cuándo salió un desplegado para que no se saqueara la universidad? Silencio. La moral del silencio: nadie dice nada, todos callados. No, no, no. La obligación de una autoridad es cumplir y hacer cumplir la constitución general de la República, la particular del estado y las leyes de las que ambas emanen”, señaló.

Barbosa declaró que la única vía para resolver este conflicto es por la legalidad.

Desde el 29 de junio, actuarios del poder judicial, apoyados por decenas de granaderos dieron posesión al nuevo patronato que fue nombrado por el gobierno de Puebla, quien desde entonces tiene a su cargo la administración del campus de la universidad.

El 9 de julio, ese patronato nombró al ex senador perredista, Armando Ríos Piter como rector de la casa de estudios, mientras que Luis Ernesto Derbez asegura que sigue en el mismo cargo.

El patronato nombrado por el gobierno mantiene posesión del campus de la UDLAP, mientras que la anterior administración mantiene el control del plantel académico y administrativo y asegura haber recuperado el manejo de las cuentas bancarias de la universidad por orden de un juez.