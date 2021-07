Policías de Puebla detienen a Estefanía Veloz; ella acusa amenazas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La activista Estefanía Veloz solicitó auxilio a distintas autoridades de Puebla, incluido el gobernador Miguel Barbosa, al denunciar que fue amenazada por elementos de la policía del estado.

Por una hora, a través de redes sociales, la coconductora de De Buena Fe, denunció a las 17:37 horas que un grupo de uniformados la detuvieron a ella y a sus acompañantes que iban a bordo de un vehículo, sin razón aparente. Después de eso, comenzaron las hostilidades.

“Sus policías nos acaban de parar de manera muy agresiva sin razón alguna. Nos están pidiendo dinero y amenazando con armas”, difundió en sus redes.

@Gob_Puebla @MBarbosaMX @SSPGobPue Sus policías nos acaban de parar de manera muy agresiva sin razón alguna. Nos están pidiendo dinero y amenazando con armas. pic.twitter.com/KEGonYl218 — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) July 28, 2021

La abogada tomó fotos de la camioneta patrulla en la que viajan los policías, en la que se alcanza a distinguir que es una Dodge Ram con placas PB-581-A1.

“No me quieren dejar usar mi celular, no están amenazando con ‘llevarnos a pasear’ si no les damos dinero. No podemos tomar fotos, se están poniendo muy agresivos y mis compañeras están muy asustadas”, señalo en otro mensaje.

Pocos minutos después, volvió a tuitear: “Esta policía no me deja moverme de lugar, nos amenaza con sus armas y según están pidiendo ‘refuerzos’ para controlarnos. Nos tienen separadas y sus amenazas suben de tono”.

Esta policía no me deja moverme de lugar, nos amenaza con sus armas y según están pidiendo “refuerzos” para controlarnos. Nos tienen separadas y sus amenazas suben de tono. @SSPGobPue @MBarbosaMX https://t.co/h3BKtcjEcR pic.twitter.com/ASZYa7lRUI — Estefanía Veloz (@EstefaniaVeloz) July 28, 2021

Finalmente, a las 18:45 horas, la conductora de televisión y feminista informó que los policías la dejaron ir junto con sus acompañantes.

Estefanía Veloz agradeció a la Secretaría de Seguridad Pública por ponerse con contacto con ella.