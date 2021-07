Congreso de Edomex eleva penas por maltrato animal tras muerte de “Silver”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después del caso del asesinato del perro Silver a manos de sus dueños, en Tlalnepantla, el Congreso del Estado de México aumentó las penas de prisión entre 4 a 9 años a quienes comentan el delito de maltrato animal, informó en redes sociales.

“Cárcel de hasta 9 años por maltrato a lomitos y otros animales en Edomex”, indicó la cuenta del Congreso del Estado de México.

Cárcel de hasta 9 años por maltrato a lomitos y otros animales en Edomex. #Comunicado https://t.co/xuW9JedZCU pic.twitter.com/HZ953cg1tu — Legislatura Edomex (@Legismex) July 29, 2021

“El endurecimiento de las sanciones en el Código Penal del Estado de México, que se dan en el marco del condenable asesinato del perrito ‘Silver’ en Tlalnepantla y por el cual ya están detenidas dos personas, establecen hasta 4 años de cárcel a quien cause lesiones dolosas, realice actos eróticos o cometa abuso sexual contra animales, que se incrementarán a seis años si el acto es fotografiado, videograbado y/o difundido”, indicó el Congreso mexiquense en un comunicado.

Se reformó la Ley Orgánica Municipal para establecer que cada Ayuntamiento deberá contar con un Consejo y una Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal, la cual desarrollará programas de esterilización y adopción de perros, gatos y animales de compañía, además del control poblacional de mascotas en situación de calle por medio de la esterilización.

La propuesta de reforma fue propuesta por la diputada Elizabeth Millán, e incluye la creación de Unidades Municipales de Control y Bienestar Animal en los que se pondrá en marcha un programa sobre el cuidado responsable de los animales” y aprobada por unanimidad.

Se impondrán hasta 6 años de prisión a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya una plaga.

Si el delito es cometido por un servidor público encargado de animales, la pena aumentará hasta 50%, es decir, 9 años de prisión. Contempla hasta 4 años de cárcel a quien cause lesiones dolosas, cometa abuso sexual contra animales, los cuales se incrementarán a 6 años si el acto es fotografiado, videograbado o difundido.

Además, cada Ayuntamiento establecerá una unidad para la promoción de la esterilización y adopción de animales.

“Conoce el contenido de las reformas para proteger a los lomitos y otros animales aprobados por unanimidad en la #LXLegislaturaMexiquense”, añadió.