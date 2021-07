Sacerdote convoca a misa por la reconciliación entre militares y habitantes de Aguililla

AGUILILLA, Mich. (proceso.com.mx).– Habitantes de Aguililla, en Michoacán, bloquearon la loma utilizada como helipuerto para evitar el aterrizaje de helicópteros que abastecen de víveres a los elementos del Ejército que permanecen en esta región del estado.

Además, trascendió que cortaron el suministro de agua potable a la base militar, “para que sientan lo que siente el pueblo de Aguililla, aislado y sin acceso”, declaró uno de los habitantes.

Por ello, con la intención del romper la tensión que durante los últimos días se ha suscitado entre pobladores y soldados, la parroquia de Aguililla celebrará una misa por la reconciliación y la paz.

De acuerdo con el párroco Gilberto Vergara, la celebración eucarística se llevará a cabo afuera de la base militar, donde el viernes, habitantes derribaron el portón de entrada a las instalaciones y protagonizaron una trifulca con los elementos castrenses.

La misa y jornada de oración iniciará a las 19:00 horas de este sábado, a fin de buscar una solución en paz y que no se repitan las confrontaciones.

“Necesitamos demostrar que somos un pueblo de fe, de costumbres; entonces estamos invitando desde la parroquia a esta misa por la reconciliación y la paz”.

Gilberto Vergara asevera: “La Iglesia local desea que este día transcurra en paz y haya acuerdos, diálogo, como ya los hubo la mañana de este sábado”.

Una protesta contra militares en Aguililla. Foto: Especial

La cita es en la parroquia, cuarto para las siete de la noche, para salir en procesión hasta el lugar donde se llevará a cabo la celebración, donde al terminar se prevé que haya danzas tradicionales en honor a la virgen.

No podemos pedir que nos ayuden a recobrar la paz por medio de la violencia, eso no se puede permitir; no vamos a permitir que caigamos en movimientos que quebranten la paz”.

“Durante los últimos días se han intensificado manifestaciones que demandan solución en Aguililla, que se encuentra en medio de la guerra entre grupos del narco”, aseveró el cura Vergara.

Marchas en la cabecera municipal y en la capital michoacana; bloqueo del helipuerto adaptado por la Sedena, y confrontaciones entre habitantes y soldados, han ocurrido para exigir que se permita el libre tránsito en la zona a fin de que lleguen alimentos y medicamentos, que ya no corten la energía eléctrica y que haya paz.

Habitantes del municipio de Aguililla marcharon el pasado miércoles para exigir a las autoridades seguridad en la zona, así como garantizar la continuidad de los servicios como energía eléctrica y telefonía, que son constantemente suspendidos por integrantes del crimen organizado, que además rompen las carreteras para impedir el acceso al municipio.

Los pobladores pidieron que se garantice su derecho al libre tránsito, pues cuando quedan incomunicados por los destrozos ocasionados a la carretera que conduce a Apatzingán, por parte de los cárteles, no pueden abastecerse de alimentos ni insumos.