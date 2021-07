Alerta en Nuevo León por repunte de covid-19 y porque no llega la segunda dosis

MONTERREY, N. L., (apro).- El estado de Nuevo León se encuentra en estado de alerta debido a un incremento reciente de casi el doble de casos de covid-19 en las pasadas dos semanas, además de que la Federación ha demorado la entrega de lotes de segunda dosis para municipios metropolitanos.

El secretario de Salud de la entidad, Manuel de la O Cavazos, mencionó que el estado enfrenta un escenario en el que probablemente pueda regresar a las restricciones que se habían retirado en semanas recientes a causa de un descenso de contagios y fallecimientos.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el funcionario explicó que el 24 de junio hubo 174 contagios reportados, y hoy, 14 días después, hay 339. De igual manera, en el rubro de hospitalizaciones, en ese lapso hubo una variación de 276 a 320.

También, en el transcurso de esas dos semanas, la estadística de uso de ventiladores, varió de 69 a 88.

Hasta ahora, en cifras acumuladas, Nuevo León registra 185 mil 26 contagiados, y 11 mil 94 fallecidos, incluidos los seis de este miércoles.

De la O Cavazos explicó que, del total de personas que se han enfermado, 80 mil 916 son de la edad de 25 a 44 años, lo que significa que la reapertura económica ha ocasionado mayores afectaciones a personas en edad laboral, que ha regresado a sus centros de trabajo.

El secretario de salud se dijo preocupado debido a que apenas el 19.88% de los casi 5 millones de habitantes de la entidad han recibido su esquema de vacunación completa.

De igual manera, dio a conocer que se han infectado 571 personas que han recibido la vacuna contra el coronavirus.

“Tenemos qué estar al pendiente, porque estamos teniendo un repunte en el número de casos. Debemos cuidarnos más, porque hemos visto un aumento en el número de contagios, sobre todo en la población económicamente activa, adultos jóvenes, por lo que debemos reforzar nuestras acciones”, dijo.

De la O señaló que está preocupado, debido a que aún hay municipios, como Guadalupe, en los que después de haber sido aplicada la vacuna de Sinovac, en la población de 50-59, entre el 22 y 24 de mayo, ya fueron rebasadas las cinco semanas que establece el laboratorio para una segunda dosis, que aún no ha sido suministrada.

“Lo que le digo a los habitantes de Monterrey y Guadalupe que esperan su vacuna y no ha llegado, es una sola palabra: paciencia. No tenemos en este momento las vacunas. No han llegado las vacunas de la Federación. La vacuna va a hacer efecto, pero estamos presionando a la Federación para que nos mande más vacunas, porque se nos está emproblemando la situación en Nuevo León”, dijo .

Precisó que la dosis de AstraZeneca tiene un margen entre la primera y segunda dosis de ocho a 12 semanas; Pfizer, de tres a seis semanas; y la de Sinovac, de cuatro a cinco semanas.