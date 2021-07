Samuel García anuncia que abrirá oficinas de Nuevo León en Texas y California

MONTERREY, N. L. (apro).- El gobernador electo Samuel García anunció que abrirá oficinas de Nuevo León en California y Texas para posicionar la marca estatal a nivel internacional.

En reunión efectuada esta mañana con candidatos de Movimiento Ciudadano, el futuro mandatario anunció que próximamente se reunirá con el gobernador texano, Greg Abbott, y el encuentro será histórico, pues es la primera vez que un mandatario de aquel estado recibe a uno mexicano en su calidad de electo.

Allá visitará las ciudades de Austin y San Antonio y presentará sus proyectos para cuando asuma el mandato, como los de la construcción de la Carretera La Gloria – Colombia, con la que pretende activar la aduana binacional de Colombia, en el municipio nuevoleonés de Anáhuac.

“Voy con toda la intención de establecer una oficina de representación de Nuevo León en Austin, Texas, y luego otra en Los Ángeles, California, porque Nuevo León y Monterrey tenemos que estar a la altura del mundo”, dijo, sin proporcionar más detalles.

El emecista explicó que la entidad debe estar lista para capitalizar la disputa comercial que mantiene Estados Unidos con China, lo que provocará que empresas del país vecino establecidas en Asia consideren México para instalarse.

Es ahí donde Nuevo León puede aprovechar la oportunidad para captar esas inversiones, dijo.

“Sin duda por esta pelea que tienen Joe Biden (presidente de Estados Unidos) y China, por el Chinese Bill, muchas empresas norteamericanas en Asia se van a regresar a Estados Unidos, pero no les costea pagar los impuestos y regulación y el salario mínimo de Texas y California”.

Foto: Luciano Campos

“Están volteando a ver con ansias Nuevo León, porque aquí tenemos el TLCAN (sic), un tratado que está por encima de los gobernadores, el Presidente y los Congresos, y que da seguridad jurídica. Ya tenemos cadena de valor y de suministros, manufactura establecida, ciudades con vocación industrial y transporte de carga”, dijo.

Explicó la importancia de la vía planeada de 15 kilómetros, hacia la aduana de Colombia, pues conecta, a partir de Texas, con la Carretera 35, de aquel país, la más importante del norte y sur de Estados Unidos, que llega hasta Canadá.

A sus seguidores, García les mencionó que esta mañana, en su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que respaldará los proyectos que le presentó ayer para cuando inicie su sexenio, el 4 de octubre, relacionados con seguridad, abasto de agua y transporte.

Dijo que en la reunión le explicó al Ejecutivo Federal que coincidía con él en su lucha contra la corrupción y con su honestidad, y que se comprometió “viéndolo a los ojos”, a que cada peso que envíe a Nuevo León será aplicado de manera legal y correcta.

“No saben el gusto que me dio, por los ojos, el rostro que me mostró al haberle dicho esa expresión. Que no tenga duda el Presidente que lo que mande a Nuevo León se va a ejercer con la mayor pulcritud, capacidad y con lupa al 100%”, afirmó.