Crisis en el TEPJF no queda resuelta con un presidente interino; lo mejor es una renovación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La salida negociada que asumieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para salir de su crisis interna, con la designación de Felipe Alfredo Fuentes como presidente interino no satisfizo del todo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que el Tribunal no ha demostrado actuar con rectitud, por lo que reiteró que lo mejor es renovar dicho órgano.

“No está bien el Tribunal, no han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron y tengo pruebas. Cuando resolvieron cancelar las candidaturas de Michoacán y Guerrero actuaron bajo consigna. No actuaron como jueces. Incluso, cayeron en contradicciones garrafales”, puntualizó.