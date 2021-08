Feministas protestan en Congreso de Edomex, exigen legalización de aborto; las rocían con agua y gas

TOLUCA, MEX. (apro) .– Feministas y representantes de 40 colectivos, que se manifestaban este martes a favor de la legalización del aborto frente a la Cámara de Diputados del Estado de México, fueron dispersadas con chorros de agua lanzados a presión desde el techo del Palacio Legislativo, mientras que por la parte baja de los portones, les lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlas.

La represión de activistas se dio alrededor de las 13:15 horas, mientras se encontraban exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que asumieron con diez diputados de la LX Legislatura Local el pasado 8 de agosto, para despenalizar el aborto en el Edomex.

Dichos acuerdos consistieron en que esta semana sería enlistada la reforma para despenalizar la interrupción del embarazo, luego de que se fusionaran tres iniciativas sobre el mismo tema que se han presentado en el Congreso Local.

Las activistas representativas de 40 organizaciones de todo el país, iniciaron desde este lunes, movilizaciones, luego de los primeros indicios de que los acuerdos no serían cumplidos, ya que no fueron citadas a ninguna reunión este martes, en que sesiona el pleno y hubo reunión de trabajo de distintas comisiones de dictamen para desahogar la agenda, en la cual sin embargo no se incluyó este punto.

Debido a lo anterior, un grupo de feministas se apostó a las afueras del recinto legislativo, en la calle Primo de Verdad, donde realizaron pintas a favor del aborto, pero en algún momento comenzó la represión desde el Congreso Local, rebautizado como “La Casa del Pueblo” por el grupo parlamentario de Morena.

Los chorros de agua fría lanzados a presión desde unos 15 metros de altura, tomaron por sorpresa a las feministas cuando se encontraban manifestándose justo frente a los portones del edificio legislativo, mientras que, por la parte de abajo, también con equipos especiales, filtraron, igualmente bajo presión, gas lacrimógeno.

Adicionalmente otros guardias y funcionarios del Palacio Legislativo, salieron desde los balcones de la parte alta y lanzaron chorros de agua ayudados con mangueras especiales.

Cabe destacar que desde semanas atrás, la LX Legislatura Local que preside Maurilio Hernández, de Morena, mando colocar equipos especiales, consistentes en tapancos volados, desde donde repelen las manifestaciones feministas.

También se ordenó blindar por completo la sede del Palacio Legislativo, el cual luce ahora con placas enormes de metal cubriendo ventanas y puertas, para evitar las manifestaciones y acciones de presión de las mujeres del Estado de México, que se han congregado en diversos colectivos, para protestar por diversos derechos y fenómenos, como los feminicidios, desapariciones, violencia machista y ahora, la criminalización del aborto en Edomex, la cual prevalece hasta la fecha.

De la represión de esta tarde, dos mujeres resultaron lesionadas, una fue llevada en ambulancia cerca de las 13:30 horas para su atención, mientras que otra decidió buscar ayuda por su cuenta, ya que las lesiones eran leves en una pierna.

Las feministas acusaron directamente a Maurilio Hernández de las distintas acciones de represión que han venido sufriendo en contra del movimiento, así como de la violación de los acuerdos que habían asumido el 8 de agosto. Hasta el momento el Congreso Local no se ha manifestado sobre los hechos ocurridos poco después de este medio día, mientras la Legislatura permanece sellada y con todos los accesos cerrados.

Aborto en el Edomex

El aborto en el Estado de México se considera un delito que puede ser sancionado con penas de 3 a 8 años de prisión y con multas que pueden ir de los 50 a los 400 días multa, de acuerdo con el artículo 248 del Código Penal Vigente.

El artículo 149 del mismo ordenamiento señala que si el aborto lo causa un médico cirujano o partera, además de las sanciones anteriores se le suspenderá de tres a seis años en el ejercicio de su profesión, y en caso de reincidencia la suspensión será de veinte años.

Asimismo el artículo 251 del Código Penal contempla al menos cuatro supuestos en los cuales un aborto no implicará sanciones contra la mujer, esto es: cuando el embarazo sea resultado de una acción culposa de la mujer; cuando sea resultado de una violación; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico y cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.