Madre de José Eduardo se reúne con el alcalde de Mérida y dice que le pusieron un "cuatro"

MÉRIDA, Yuc., (apro).- María Ravelo Echevarría, madre de José Eduardo, el joven veracruzano que falleció luego de ser violado y torturado presuntamente por policías municipales, se reunió hoy con el alcalde Renán Barrera Concha, aunque no hubo acuerdo respecto a la reparación del daño.

Al término de la reunión, que tuvo lugar en la sede del ayuntamiento, la madre de la víctima comentó que se trató de impedir que entraran sus abogados, aunque logró que uno de ellos estuviera presente, Andrés Nieves Cervantes, pero no se le permitió intervenir en el encuentro.

Por ello, consideró que las autoridades municipales pretendían tenderle “una trampa” para que se desistiera de sus acusaciones contra los cuatro policías municipales imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de José Eduardo, y a quienes este jueves 12 de agosto se les resolverá su situación jurídica.

Dijo que Barrera Concha le aseguró que se realizan las investigaciones para esclarecer lo que le ocurrió al chico y les dijo que hay videos desde la detención del joven.

“Me dijeron que querían reparar el daño; quiero pensar que lo que me querían proponer era darme dinero y lo que menos me interesaba era eso. Y a la mera hora salió que sus policías no son las personas que le hicieron daño a mi hijo. Les dije que si no son ellos, ¿por qué están presos? Entonces ya no me hicieron ninguna propuesta”, relató.

Dijo que la reunión terminó sin acuerdos y le dijeron que podría volver cuando quisiera, pero solo acompañada por su otro hijo, “sin abogados”.

“Me quisieron poner un cuatro, siento amarga esta reunión”, expresó, y advirtió que llegará a las últimas consecuencias para que se le haga justicia a su hijo.

Para ella, “indudablemente fue la policía” quien provocó la muerte de José Eduardo.

“A mí no me importa quien fue, yo lo que quiero es que se detenga a los culpables. Además, estoy segura que no solo fueron cuatro fueron más, incluyendo a los testigos, a los jefes. Todos son culpables porque no ayudaron a mi hijo”, reiteró.

Comentó que después de su reunión con el alcalde, le perdió la confianza.

No obstante, agradeció a la Fiscalía General del Estado (FGE) que esté reuniendo pruebas para el crimen no quede impune.

Sobre el video que la policía filtró a medios de comunicación locales, que presuntamente muestra a José Eduardo en estado de intoxicado con “cristal” cuando fue detenido, el pasado 21 de julio, la mujer, quien en principio negó que ese joven sea su hijo, destacó que aunque hubiese sido él, “nadie tenía derecho a hacerle lo que le hicieron”.

Mientras tanto, colectivos de jóvenes marcharon nuevamente por las calles del centro de la ciudad hasta el palacio municipal para exigir justicia por la muerte de José Eduardo y protestar por los abusos policiacos.