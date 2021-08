Samuel García lanza consulta en Instagram sobre regreso a clases

MONTERREY, N. L (apro).- El mandatario electo Samuel García presentó una encuesta en la que le pregunta a la ciudadanía si debía o no permanecer cerrado el Colegio Americano, sancionado el lunes por fallar en protocolos anti covid, lo que le generó críticas en redes.

En sus historias de Instagram, el emecista preguntó: Abrir o cerrar, ¿qué opinas?

Se reportó que padres de familia manifestaron inconformidad debido a que el futuro mandatario no expresaba una postura clara sobre el conflicto del exclusivo instituto, que fue clausurado durante dos días por la secretaría de Salud del estado debido a que permitió el ingreso de niños, cuando actualmente solo se permite que tomen clases presenciales alumnos de nivel medio y medio superior.

“¿Cómo puede ser que los padres no puedan decidir sobren el bienestar de sus hijos y lo pongan en manos de la opinión pública?”, escribió un padre de familia, según se publicó en la prensa local.

El Colegio Americano fue multado por una cantidad no revelada, pero se permitió que a partir de hoy reabriera solo alumnos de preparatoria.

Este miércoles, en reunión con alcaldes metropolitanos electos, se le preguntó a García Sepúlveda sobre la encuesta que lanzó, y dijo que la mayoría de quienes opinaron estaban a favor del regreso clases.

García se mostró cauteloso al opinar sobre la vuelta a las aulas en modo presencial, en nivel básico, pues señaló que como gobernador electo aún no tiene injerencia en esos temas y que la transición iniciará, oficialmente, el 23 de agosto.

Hasta entonces, cuando reciba las cuentas que le dejarán los encargados de las diversas áreas de la Educación en la entidad, podrá revelar su plan para un regreso a clases seguro de un millón de alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la entidad.

Descarta a De la O en Salud

Tras la reunión con los ediles electos, García Sepúlveda dijo que el actual secretario de salud Manuel de la O Cavazos no está contemplado para continuar en el equipo de su gobierno.

“Por lo pronto no (seguirá De la O). Lo que les puedo decir es que vamos a poner a los mejores en esas áreas, porque Nuevo león requiere el mejor talento, tomando las mejores decisiones”, dijo.

Por ahora no tiene definido quién ocupará el puesto, aunque señaló que en su gabinete estarán los mejores, con paridad de género.

Señaló que actualmente, como encargado del equipo de la próxima transición, no puede tomar decisiones sobre el tema de la pandemia, aunque reconoció que la situación por el covid es complicada, pues si bien en esta tercera ola, la mortalidad no es tan alta, pues hay un 3 o 4 % de infectados fallecidos, las variables nuevas son más contagiosas.

La solución que observa, a corto plazo, para contener el problema, es una vacunación doble, aunque Nuevo León no está entre las prioridades del gobierno federal.

“El día de hoy estamos armando un documento dirigido a la Secretaría de Educación Pública en el que expresamos que no entendemos por qué se etiquetó solamente a tres estados, en vacunas para maestros y no se incluye Nuevo León. Pero ahora que no estoy en funciones, lo que haga con mi equipo es coadyuvar para que lleguen más vacunas”, dijo.

Afirmó que el 4 de octubre, cuando ocupe el cargo de gobernador constitucional, no tendrá excusas para resolver estos problemas, como la recuperación económica y el regreso a clases.