Julia, mujer zapoteca que lleva 1.9 años en prisión por transportar mariguana busca ser amnistiada

OAXACA, Oax. (apro).- Julia, una mujer zapoteca de 48 años de edad, cumplió un año, nueve meses y seis días recluida en el Penal de Tanivet, Oaxaca, acusada del delito contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa.

La mujer originaria de la comunidad zapoteca de San Bernardo, perteneciente al municipio de Santa Cruz Xitla, Miahuatlán, es uno de los casos que buscan acogerse a la Ley de Amnistía aprobada el 20 de abril 2020 en el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020.

Hasta el momento existen mil 62 solicitudes de amnistía, de las cuales 743 carecen de información completa; 181 casos que la secretaría técnica de la Comisión elaboró, 38 casos pendientes, 169 casos improcedentes y cero personas beneficiadas.

Con el acompañamiento del Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción (CEPIADET), Julia, es otro de los casos de personas indígenas privadas de su libertad a la que le brinda asesoría legal por medio de la iniciativa La Justiciabilidad de los derechos indígenas a través de la Ley de amnistía como una forma de reparar los derechos violados

Orillada por la ignorancia y la pobreza, Julia cometió un delito que la hizo perder su libertad y a su familia porque de desde su detención no tiene contacto con ella.

Antes de ser privada de su libertad, Julia se dedicaba a lavar ropa de la gente y en algunas oportunidades realizaba la limpieza de casas o se enfocaba en el trabajo agrícola en su comunidad.

La razón de su detención tiene su origen en que tan luego pasó la festividad del Día de Muertos o Fieles Difuntos de 2019, hasta su comunidad llegaron unas personas de las que no recuerda sus nombres para ofrecerle un trabajo donde únicamente se trataba de llevar unas maletas a Tapanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec y, por ello, le pagarían 3 mil pesos.

Al saber de la aparente simplicidad del trabajo y de que iría con otros paisanos, aceptó, por lo que el día 6 de noviembre de 2019, llegó a la ciudad Oaxaca y ahí les entregaron unas maletas, las cuales “sólo teníamos que acompañarlas y asegurarnos que llegaran a su destino, ahí alguien más nos recibiría”.

Relató que “ya en el camión con destino a Tapanatepec, la verdad es que me quedé profundamente dormida, desperté cuando el camión se paró, pensé que ya habíamos llegado porque nunca he ido al Istmo”.

“Mientras el autobús hacía alto total, subió un policía, nos pidió que bajáramos para que les

mostráramos nuestro equipaje, todos los pasajeros lo hicimos, cuando mostré el mío, ellos

lo revisaron abriéndolo y encontraron mariguana; lo mismo hicieron con las maletas que

llevaban mis paisanos, encontraron lo mismo. Por tal motivo, fui detenida junto con dichas

personas”.

Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019 la tuvieron privada de su libertad en el

Centro de Reinserción Social de Matías Romero, Oaxaca y una vez celebrada su audiencia la enviaron a Tanivet.

Aclaró que desde que la detuvieron no tuvo acceso a un intérprete, “ni un defensor de mi lengua zapoteca en la variante de Santa Cruz Xitla, Oaxaca. También, desde ese día no he tenido contacto con mi familia”.

Actualmente, de acuerdo con la Carpeta Judicial número 133/2019 del índice del Juez de Distrito Especializado en Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, Julia se encuentra procesada por el delito contra la salud en su modalidad de transporte de cannabis sativa.

Y desde el 8 de noviembre de 2019 se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Femenil Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, donde se dedica al bordado y tejido de artesanías, cuya actividad constituye su único sustento económico.