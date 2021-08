"No lo descarto pero no es algo que esté buscando", dice Enrique Alfaro sobre competir por la Presidencia

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro no se descartó como presidenciable, pero aclaró que no es el momento de pensar en candidaturas, sino de trabajar.

Así respondió luego de que le preguntaron por la declaración que hizo el exmandatario Emilio González en el sentido de que el emecista es uno de los candidatos que buscarán llegar a la Presidencia en el 2024.

“No lo descarto, pero insisto, no es algo que esté buscando. Creo que tiene que ver más con la idea de aportar a la lucha que están dando muchos para que el país cambie de rumbo y desde donde me toque estar, haré lo que me corresponda. Por lo pronto, creo que lo que me toca es ser gobernador del estado y no precandidato a nada”, refirió.

Considera que los gobernadores que ya se visualizan como aspirantes a la presidencia, “se han equivocado, los tiempos son distintos y lo que yo siempre he creído es que hay que predicar con el ejemplo (...) y si en algún momento hay una condición para construir un proyecto nacional, lo primero que tenemos que hacer es entregar buenas cuentas acá”.

Enrique Alfaro dijo que Emilio González es su amigo a quien aprecia, comentó que valora y agradece que el panista lo considere para ser candidato, pero insistió en que “andamos en otras agendas”.

Emilio González, durante una entrevista radiofónica, hizo un llamado para conformar un bloque opositor con el fin de ganar a Morena la presidencia en 2024, y consideró que quien podría encabezar ese proyecto sería Enrique Alfaro.