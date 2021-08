"He recibido amenazas de muerte", dice el secretario de Salud de NL; revela que lo buscó un hombre armado con un cuchillo

MONTERREY, N. L. (apro).- El secretario de Salud en la entidad, Manuel de la O Cavazos, reveló que esta mañana un hombre armado con un cuchillo llegó hasta sus oficinas, en el centro de la ciudad, pero fue sometido por uno de sus escoltas, quienes lo entregaron a la policía estatal.

El incidente trascendió en redes, donde se mostraron videograbaciones de un hombre identificado como Aarón, quien se encontraba a la entrada de la Secretaría de Salud, en el cruce de Zaragoza y Matamoros, mientras era encañonado por un elemento de seguridad.

Después se publicó que el sujeto portaba un arma blanca, en forma de puntilla –hallada cerca del lugar donde fue detenido por la policía--, y pretendía entrevistarse con De la O Cavazos quien, al momento del incidente no se encontraba en su oficina.

En la conferencia de prensa de esta tarde, para actualizar cifras de covid-19 en la entidad, el funcionario estatal externó las presiones a las que es sometido diariamente, incluso con difamaciones, y dio detalles sobre la presencia del hombre armado que lo buscaba:

“He recibido amenazas de muerte, recordatorios de mamá, muchas veces, por las acciones que he implementado en el estado y es mi obligación. Tengo que cuidar la salud de los nuevoleoneses y atender a pacientes en los hospitales o procurar que exista buena salud”.

Añadió: “Hace un momento fue una persona a buscarme y llevaba un cuchillo. No estaba yo en mi oficina, porque estaba en otra reunión, y se enfrentó con mi escolta y lo quiso asesinar. Se detuvo a esta persona. No es posible que se metan no solamente con mi persona, sino también con mi familia”.

Luego de la detención de un hombre armado que llegó a la Secretaria de Salud preguntando por Manuel de la O, el doctor confirmó que ha recibido amenazas por las medidas implementadas durante la contingencia.#LasNoticiasMty pic.twitter.com/NqfHjv5kbI — Las Noticias (@_LASNOTICIASMTY) August 17, 2021

De la O se refirió a otra polémica relacionada con una publicación que circuló hoy en medios locales, en la que se señaló que sus sobrinas organizaron un show de rodeo en el municipio de Benito Juárez, un evento que estaría prohibido a causa de la pandemia.

Molesto, el funcionario sostuvo que sí hubo esa presentación, pero sus familiares no participaron en ella --por las restricciones impuestas por el gobierno--, si bien se difundió una manta en la que se señalaba que estaría la Cuadra de la O.

El show se efectuó y el organizador fue sancionado, explicó De la O Cavazos.

“Sacan fotos de mis sobrinas y, qué ironía, a los delincuentes les cubren el rostro y les arreglan el nombre, y a estas muchachitas les ponen el nombre completo y las sacan con la cara completa, pero de fotos anteriores, como si anduvieran ahí, y no estaban, lo sé. Eso no me parece correcto”, apuntó.

Este lunes se reportaron en la entidad 42 defunciones por covid-19, para llegar a un total de 121 mil 950, y mil 388 contagios, con lo que suman 226 mil 030 a la fecha. Hay mil 679 personas hospitalizadas, 430 de las cuales tienen respirador mecánico.

Entre los muertos de hoy había un joven de 17 años sin comorbilidad, quien perdió la batalla contra el coronavirus en un hospital del Seguro Social.

/cv/