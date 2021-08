Retiran clases a profesor de la UV por dichos homofóbicos y sobre el aborto

XALAPA, Ver. (apro).- A Mauricio Pavón Pavón, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana (UV), le fueron retiradas las clases que daba luego de que fuera exhibido por sus propios alumnos en redes sociales haciendo comentarios homofóbicos y de rechazo al aborto en aula virtual.

La Facultad de Contaduría y Administración Región Xalapa explicó que ya fueron designados profesores para la impartición de las clases que tenía a su cargo el catedrático Pavón Pavón.

En escueto comunicado, la Universidad Veracruzana señaló que ya se tomaron medidas de protección a los afectados.

“En el marco de sus atribuciones, la representación de género y las autoridades unipersonales de la Entidad Académica, darán asesoría y acompañamiento a las víctimas, para que el procedimiento se lleve a cabo con perspectiva de género”.

Pavón Pavón, con especialidad en Contaduría y Auditoria Gubernamental, interrumpe su clase para decirle a sus alumnos que, a su juicio, se le hace una “marranada” las relaciones entre personas del mismo sexo, sobre todo entre dos hombres.

En el video de un minuto de duración difundido a través de redes sociales, se escucha a Mauricio Pavón arremeter contra la comunidad LGBTTTIQ a quienes acusa ser producto de una “distorsión de la sexualidad”, pues sustentan sus relaciones afectivas con “marranadas” y “porquerías”. En el video, Pavón cita un pasaje ininteligible de la biblia.

Al reparar en que sus alumnos ya son mayores de edad y se puede hablar de esos polémicos temas, el catedrático universitario pide tiempo para referirse a la despenalización del aborto, la cual catalogó como una “masacre”, en donde las responsables son las mujeres que “abren las piernas” y no se compraron antes sus preservativos o pastillas en la farmacia.

“Ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Pa´qué carajo te embarazaste? ¿pa´qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”.