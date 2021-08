Muere por covid-19 la niña Ximena, quien también padecía parálisis cerebral

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ximena, una niña de 9 años y quien también padecía parálisis cerebral congénita, falleció el viernes 20 de agosto por complicaciones de covid-19, en Sonora.

El 18 de agosto, Ximena llegó al hospital de Magdalena de Kino con dificultad para respirar, taquicardia y somnolencia. Fue diagnosticada con covid-19 y presentó un cuadro de neumonía, pero su padecimiento se complicó y uno de sus pulmones colapsó.

De Magdalena de Kino fue trasladada a Hermosillo, Sonora, donde fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil de Sonora, donde finalmente murió.

Con el caso de Ximena, suman 12 niños fallecidos por coronavirus en la entidad.

Su padre, Raúl Pereira, escribió en Facebook: “Te extrañaré mi hermosa princesa, nos dejaste sufriendo demasiado”.

El director general de Operaciones de la Brigada del Sol Rescate Magdalena, David Mendoza, quien realizó el traslado del menor, informó que le explicó a la madre de Ximena la realidad de su situación, pero también le prometió hacer todo lo posible por salvar a su hija.

“Durante el camino, no dejamos de trabajar por ella, pero para nosotros era imposible no tener un sentimiento especial por esta pequeña que nos había robado el corazón.

“Aunque ella estaba inducida por la sedación, Jesús fue el responsable de la ventilación y no dejaba de hablarle y decirle que no se rindiera, que luchara”, recordó en Facebook.

Dijo que está tranquilo porque lucharon y se esforzaron por salvar a por la niña.

“Su pequeño cuerpecito no resistió los estragos de este maldito virus que al final acabó con ella y mientras me daban la noticia mi alma lloraba. Sé que a todos nos duele igual, sé también que ahora está en un mejor lugar: en el cielo no existe el dolor, no existen los tubos ni las tantas agujas”, redactó.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se han registrado 60 mil 928 casos confirmados de covid-19 en menores de edad y al 8 de agosto se han reportado 613 fallecimientos: 278 niñas y 335 niños.

Este lunes se confirmaron 59 casos de covid-19 pediátrico en 37 niños y 22 niñas en la entidad.