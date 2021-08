En SLP ofrecen tours por hospitales a personas que no creen en el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzow Steiner, ofreció recorridos guiados por los hospitales para aquellas personas que no creen en la existencia del covid-19, empezando por quienes no respetan las medidas sanitarias.

“Los invitamos a los hospitales, les armamos un tour para que vean cómo está la gente, para que sientan o vean cómo es la sofocación que experimentan los pacientes con neumonía”, indicó ante medios locales.

Y lamentó que se sigan recibiendo reportes de reuniones familiares y fiestas, como una que se realizó el domingo 22 en la colonia Suazalito de la capital, o un baile al que asistieron cientos de personas.



Además, dijo, están las personas que minimizan los contagios y salen a la calle sin usar cubrebocas.



“Lo digo con mucho respeto: si hay gente que no lo cree, nosotros los llevamos (a visitar un hospital con enfermos de coronavirus). Si es ‘hasta no ver, no creer’ y no van a usar cubrebocas, ¿están esperando ver a un familiar muerto?”, cuestionó.

En las últimas 24 horas, precisó, 30 personas ingresaron al hospital en estado grave, lo que representa el 10%, es decir, un total de 395 hospitalizados, de los cuales 208 están graves y 66 intubados.

https://twitter.com/El_DiarioMx/status/1430341669677846535