Fiscalía se olvidó de los desaparecidos en Veracruz, recrimina colectivo "Justicia y Dignidad"

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).– Con el tendido de grandes lonas en el enrejado del gimnasio Benito Juárez en el Puerto de Veracruz, el Colectivo Justicia y Dignidad reprochó que en lo que va del año los distintos fiscales regionales del estado se han olvidado de la búsqueda de desaparecidos.

“Tal parece que siguen de vacaciones, o que ya tienen instrucciones de no buscar a nuestros hijos”, reprocharon.

Un par de semanas antes, el mismo colectivo colocó otras lonas con rostros de sus hijos desaparecidos en el enrejado del estadio de futbol Luis de la Fuente "El Pirata", casa del extinto equipo Tiburones Rojos.

Lidia Lara, vocera del colectivo Justicia y Dignidad fustigó que son más de 100 familias que conforman el colectivo y que recriminan la indiferencia e indolencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) que dirige Verónica Hernández Giadáns.

La mayoría de los integrantes de ese colectivo pertenecen a familiares de jóvenes que desaparecieron en Veracruz entre los años 2010 y 2021.

"Desgraciadamente las autoridades no hacen nada y la Fiscalías están abarrotadas, tanto que los fiscales pues ya no quieren hacer nada. Entonces tenemos muchas carpetas abandonadas por las Fiscalías (...) es en todo el Estado, pero aquí en el puerto de Veracruz, nosotros hemos intentado trabajar muy de cerca con la fiscal y desgraciadamente cuando no anda de vacaciones anda en curso y vamos a revisar las carpetas y siguen igual".

En Veracruz en la última década han desaparecido más de 4 mil, 600 personas, el sexenio más fatídico en cuanto a desapariciones fue el del priista, Javier Duarte de Ochoa con más de tres mil desapariciones, cientos de ellas forzadas.

La actual Fiscal, Verónica Hernández Giadáns ha admitido que entre las fosas comunes y planchas del Servicio Médico Forense hay más de mil 300 cuerpos sin poder identificar hasta el momento.

Lidia Lara del Colectivo Justicia y Dignidad reprochó que mientras en Veracruz no hay avances sobre los desaparecidos, en otras entidades si se ha visto una mayor celeridad y ganas de identificar a las personas encontradas en fosas clandestinas.

"Hemos tenido respuestas cuando hemos ido a otros Estados, cuando nos unimos a las brigadas o búsqueda nacional en vida, cuando vamos a CERESOS y ponemos nuestras lonas, es cuando nos dicen, sabes que, se me hizo parecido o lo vi, y entonces nos empiezan a dar información. Pero es cuando salimos del Estado y en otros lugares es cuando nos aportan información, y los llamamos posibles positivos".

Al concluir el tendido de lonas en el gimnasio Benito Juárez, los familiares de desaparecidos se trasladaron a la Fiscalía General del Estado con sede en la colonia Las Bajadas para continuar su manifestación.