AMLO anuncia paquete de apoyos, previo censo casa por casa, a damnificados por Grace en Veracruz

EMILIANO ZAPATA, Ver. (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Anzua, anunciaron un “paquete de apoyo” a los cientos de miles de damnificados por el paso del huracán Grace en Veracruz.

En conferencia mañanera celebrada en el batallón militar de Emiliano Zapata de Veracruz, López Obrador y la titular de Protección Civil anunciaron un censo “casa por casa” el cual se empezará a realizar a partir de hoy y durante una semana, sobre todo en la región del Totonacapan y la Huasteca Baja.

“No hay límite presupuestal para apoyar a los damnificados. Que tengan confianza, se les va a apoyar, les pedimos sí, que no tomen la carretera para no entorpecer las acciones, a los de Vega de Alatorre, Martínez de la Torre, Nautla”.

López Obrador y Velázquez Anzua detallaron que habrá reparto de despensas para aquellos que perdieron todo, láminas de zinc para quienes sufrieron afectaciones en techos de vivienda y apoyos agrarios dependiendo cuantas hectáreas perdieron. El presidente de la República se mostró reacio a dar a conocer una cifra concreta en millones de pesos para los apoyos. Solo hizo énfasis en varias ocasiones, en que hay recursos suficientes para apoyar a todos los damnificados.

“Porque ahora no hay vividores, antes se repartía a diestra y siniestra y los dirigentes aprovechaban, eran corruptos, se quedaban con las cosas. El apoyo tardaba meses en llegar o no llegaba”.

López Obrador y sus secretarios de Marina y de la Defensa Nacional hablaron sobre el despliegue de casi 12 mil elementos para apoyar en las tareas de ayuda a los damnificados, habilitar los albergues y trasladar a la gente a estos refugios.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez aseguró que, aunque hubo más de 60 municipios afectados por el paso del huracán Grace en Veracruz, la atención prioritaria y emergente se concentra en 24 Ayuntamientos, sobre todo -dijo- del norte del estado.

En el censo que establecerá Protección Civil casa por casa, con el apoyo de otras dependencias, las autoridades harán evaluación de daños y toma de fotografías como respaldo, así como entrevistas con los padres de familia para poder canalizar correctamente cada apoyo.

López Obrador insistió que, aunque los conservadores y varios medios de comunicación han criticado la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) este programa era una herramienta efectiva para robar y para simular que se atendía a los damnificados por fenómenos meteorológicos.

En la óptica de López Obrador en la actual administración federal ya no existe la inflación de precios en las adquisiciones para atender contingencias por tormentas tropicales y huracanes. El ejecutivo federal insistió en que como ahora “ya no hay corrupción”, habrá recurso suficiente para atender está y otras emergencias climatológicas.

“Ya no existe eso. Y no hay límite, no hay un presupuesto, es lo que se requiera, porque como no hay corrupción en el gobierno. No es para presumir, pero tenemos presupuesto, el pueblo de México tiene recursos en su gobierno, para cuando se necesita”.