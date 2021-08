AMLO: Sheinbaum me aligera el trabajo y ayuda a "empujar el elefante"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador halagó el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo en la capital mexicana, a quien sin pretexto alguno llevó a Chiapas para participar en un evento de reconstrucción.

El tabasqueño sostuvo que, al frente del gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum le hace ligera la carga de trabajo, porque actúa con responsabilidad y le ayuda a “empujar el elefante” para que camine y “son buenos los resultados”.

La jefa de gobierno capitalino acompañó al presidente en su gira por Chiapas, y cuando éste supervisaba los avances del Programa Nacional de Reconstrucción de los sismos de 2017, distinguió el trabajo de quien, dijo, lo ha acompañado desde 2006, en su primera campaña presidencial.

"Claudia Sheinbaum, la verdad, como es el caso de otros gobernantes, me ayudan, me aligeran la carga porque actúan con responsabilidad. No tengo que estar recordando, apurando a nadie, porque Claudia, como Alejandro (Murat), como Rutilio (Escandón), la mayoría de los gobernadores ayuda a empujar el elefante para que camine y son buenos los resultados", soltó el Ejecutivo federal.

La mandataria capitalina ha sido incluida por el propio López Obrador en la lista de posibles candidatos a sucederlo, junto con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Rocío Nahle, secretaria de Energía; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos; Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, y Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

“En el caso del gobierno de la Ciudad de México, a lo mejor se puede pensar otra cosa, pero es al gobierno que menos recursos le transfiere la federación, muchas gracias, porque en otros casos tenemos que estar transfiriendo recursos más allá de lo que por ley, por justicia les corresponde a las entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México, como se ve en este informe, la mayor parte de los fondos provienen de ingresos del gobierno de la Ciudad de México, y lo más importante es que se está avanzando en las tareas de reconstrucción”, sostuvo López Obrador, en un claro espaldarazo a la jefa de gobierno.