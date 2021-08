Familiares de enfermos limpian baños en hospital de Oaxaca para evitar focos de infección

OAXACA, Oax. (apro).- Ante la escasez de personal de intendencia, familiares de pacientes del área de gineco-obstetricia del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” se dieron a la tarea de limpiar los baños del lugar para evitar focos de infección.

En un video de dos minutos con 51 segundos, dirigido a los gobiernos federal y estatal, evidenciaron las condiciones en que se encuentran las instalaciones del nosocomio más grande de la entidad, que se quedó sin personal de limpieza y seguridad porque supuestamente “no hay recursos”.

“Hay días que no hay detergente, ni agua para hacer la limpieza”, se quejaron familiares de mujeres que se encuentran en el hospital porque fueron sometidas a cesáreas o porque tienen bebés enfermos.

“Este es el baño de mujeres. Sus esposos están haciendo el aseo, entre todos apoyando” para evitar un foco de infección, señalaron.

E hicieron un llamado “para que esto llegue al gobierno federal y estatal, para que vean en qué situación se está, porque según por falta de recursos despidieron a las señoras de limpieza y no hay nadie trabajando. Es un foco de infección, y con eso de la enfermedad del covid-19 es más difícil, hay que tomar precauciones”, denunciaron.

“Estamos apoyando las labores de limpieza, no hay ni guardia, ni personal de limpieza, no hay producto. Hay asaltos por falta de policía municipal. Es foco de infección. No hay medicamentos”, se quejó uno de los denunciantes en el video.