En conversación filtrada, el senador Manuel Añorve ataca al gobernador de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El senador priista Manuel Añorve Baños acusó al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, de imponer al excandidato del tricolor a la gubernatura, Mario Moreno Arcos, y de pactar una alianza con el exmandatario vinculado al caso Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero, en el pasado proceso electoral.

Incluso, Añorve sostuvo que Astudillo considera a Moreno Arcos como “un ojete”, porque traicionó al PRI en la elección estatal de 2011, cuando Ángel Aguirre llegó por segunda ocasión al gobierno estatal, pero ahora con las siglas del PRD.

Este fin de semana se difundió el audio de una conversación telefónica entre el actual senador priista, Manuel Añorve Baños, y el ahora alcalde electo de Iguala por la alianza PRI-PRD, David Gama Pérez, en el que abordan el tema de la selección del candidato del tricolor a la gubernatura en el contexto del pasado proceso electoral, que ganó la hija del senador morenista, Félix Salgado Macedonio.

Al respecto, Añorve Baños despotrica contra el actual mandatario estatal, Héctor Astudillo Flores, a quien define como una persona que “no honra su palabra”, y confirmó la molestia del senador priista con la designación de Mario Moreno Arcos como aspirante a la gubernatura de Guerrero.

“Pero la desatención es lo único que nunca me hubiera imaginado porque todavía el jueves me dijo (Héctor Astudillo), ‘voy a honrar mi palabra’, esto se decide el sábado por la noche. Me hubiera dicho, ‘oye cabrón, pues cambié’ ¿No?”, soltó Añorve y agregó:

“En plan de cuates ‘no te metas cabrón’, ya me había dicho (Astudillo), que Mario (Moreno), era un ojete, que no me había apoyado a mí, que no lo había apoyado a él, que la chingada, ya me lo había dicho a mí, yo te lo dije”, señala el senador priista.

Luego, reprocha que tras la designación de Mario Moreno como candidato a gobernador por la coalición PRI-PRD, el gobernador Astudillo no le dio ninguna explicación a Añorve Baños.

“Pero te lo tengo que platicar porque el hecho de no ir no es una bronca con Mario (Moreno), también Mario se ha ganado su tema ¿no? Cuando jaló con Ángel (Aguirre en 2011), su hermano renunció al PRI y se fue al PRD, esa es otra historia”, refirió Añorve.

Luego, sostiene que el problema en el proceso de selección interna del candidato a la gubernatura fue “la desatención del gobernador” Héctor Astudillo.

“Pero bueno, entiendo que se acabó la etapa de la amistad, pues ya, él decidió no darme la cara, pues alguna razón tendrá que yo todavía no alcanzó a comprender y quería que supieras, a huevo, por qué estoy alejado, si no me tiene confianza el jefe político y ya se la dio a René (Juárez), y se la dio a Ángel (Aguirre), porque ahora hoy comen ¿eh?”, advirtió Añorve en la comunicación filtrada a medios de comunicación.

Se filtra audio de una supuesta charla del senador Manuel Au00f1orve Bau00f1os en un diu00e1logo con alguien de apellido Gama. En... Posted by Chilpancingo al Tanto - Noticias on Thursday, August 26, 2021

Conversación “ocurrió en un contexto distinto”: Añorve

Al respecto, el senador del tricolor emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde confirmó la conversación con el perredista David Gama y los señalamientos que hizo contra el gobernador Héctor Astudillo y el excandidato, Mario Moreno.

“Tal conversación, ahora editada, ocurrió en un momento específico y contexto completamente distinto al que se vivió en la campaña, y no revela absolutamente nada que no haya sido del conocimiento público, pues yo mismo aclaré que había recibido la invitación para ser candidato de otros partidos, lo cual no ocurrió porque decliné amablemente la invitación y sostengo que la lealtad tiene inmenso valor en política y siempre he sido leal al PRI y lo he demostrado a lo largo de los años”, justificó Añorve.

Luego, anunció que va a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue este caso que, aseguró, se trata de “espionaje político”.

“Independientemente a esa llamada, mantengo comunicación y relaciones con diversos actores políticos, particularmente con mi amigo, el gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le tengo afecto, respeto y con quien tengo una comunicación permanente desde hace muchos años. También con mi primo y amigo Ángel Aguirre Rivero; y lo tuve en su momento con el diputado federal, René Juárez Cisneros, recientemente fallecido, y con nuestro candidato, Mario Moreno Arcos”, indicó Manuel Añorve.