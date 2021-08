"Que nos escuchen, que nos miren y se unan a nuestra lucha", pide la Red Desaparecidos en Colima

COLIMA, Col. (apro).- En este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, activistas y familiares de personas desaparecidas marcharon por las principales avenidas de esta ciudad, con el propósito de buscar el apoyo de la ciudadanía y exigir la atención de las autoridades a sus demandas.

“Estamos hoy aquí, haciendo visible nuestra realidad ante un Estado omiso y una sociedad que voltea su mirada hacia otro lado. Hoy les pedimos que nos escuchen, que nos miren y que se unan a nuestra lucha”, señaló la Red Desaparecidos en Colima A.C. en un pronunciamiento leído por Eva Verduzco de la Cruz, fundadora de la organización.

La manifestación, en la que participaron cerca de 200 personas, partió de la avenida Camino Real y concluyó en el jardín Libertad, frente al palacio de gobierno, con algunas paradas a lo largo del trayecto: frente a las instalaciones del C5, en la “Plaza de las personas desaparecidas” y a un costado de Jardín Núñez, donde recrearon el método que utilizan en la búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas.

En cada uno de esos sitios, sobre el concreto de planchas y calles, las Buscadoras de Colima escenificaron los pasos que siguen hacia el hallazgo de fosas, con el acordonamiento inicial para resguardar el área, el entierro de varillas para detectar olores, el uso cuidadoso de picos y palas para retirar la tierra y el rescate final de los cuerpos encontrados, una labor en la que regularmente participan integrantes de la Red, conjuntamente con agentes y peritos de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.

Ante transeúntes que observaban la escenificación, y a lo largo del recorrido de la marcha, la Red Desaparecidos en Colima hizo llamados a la población a reportar de manera anónima la posible ubicación de fosas clandestinas, a través de su espacio en la red social Facebook.

Acompañaron a la Red integrantes de diversas organizaciones, entre ellas la Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), que reivindicó a defensores y ambientalistas, con el cuestionamiento en una lona: “¡No más defensores del territorio y del medio ambiente bajo ataque!”

La CSR también exigió la aparición con vida del activista guerrerense Vicente Suástegui, quien encabezó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota. Se encuentra desaparecido desde hace casi una semana, luego de ser secuestrado cuando manejaba su taxi.

Antes de concluir la marcha, con una misa por las mil 700 personas que permanecen desaparecidas en Colima, Eva Verduzco de la Cruz leyó un breve pronunciamiento de la Red, dirigido al ciudadano común, con un lenguaje encaminado a despertar la empatía y solidaridad de la sociedad hacia ese movimiento.

“Imagina que un día cualquiera, un día cotidiano, tu hijo sale al trabajo, se despide de ti... llega la hora de que regrese a casa, pero no llega, comienzas a preocuparte, pero piensas que tal vez se le hizo tarde. Pasan las horas y comienzas a buscarlo; le marcas a su teléfono, sin tener respuesta; le preguntas a sus amigos, nadie lo ha visto; de repente es como si se lo hubiera tragado la tierra.

“Imagina que tu hija sale a un mandado, lo último que supiste fue que tomó un taxi, pasaron las horas y no regresó a casa. Su celular no da señal, nadie sabe de ella, decides ir a las autoridades, pero te dicen que te esperes, que no exageres, que seguro se fue con el novio…

“Pasan los días y nada cambia, la espera de su llegada se convierte en una espera infinita, la vida cambia, la cotidianidad no vuelve a ser la misma. Te das cuenta que ante las autoridades, tu hijo, tu hija se vuelve una cifra, tu caso se vuelve un caso más en este país, que buscar justicia y apoyo institucional es como buscar agua en el desierto.

“Pero pese a todo esto, aquí estamos, luchando contra la indiferencia y el olvido, con la esperanza de encontrar a los nuestros y gritando sus nombres incansablemente, hasta encontrarlos”.

En otro apartado del documento, la Red explicó que el 30 de agosto fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas “para hacer memoria y exigir justicia contra las desapariciones forzadas, un acto que va en contra de los derechos humanos fundamentales de cualquier persona y de la sociedad”.

La agrupación señaló que conmemorar este día “va más allá de discursos bonitos por parte del gobierno, cuando la realidad es otra; conmemorar el 30 de agosto es luchar y exigir”.

Y remató: “Esta es la realidad que viven miles de familias, miles de madres y padres en este país. Por eso estamos hoy aquí, haciendo visible nuestra realidad, ante un Estado omiso y una sociedad que voltea su mirada hacia otro lado. Hoy les pedimos que nos escuchen, que nos miren y que se unan a nuestra lucha, ¡hasta encontrarles!”