Regidores van por juicio político contra alcalde que simuló sesión para respaldar reforma bonillista

ENSENADA, BC. (apro).- La mayoría de los regidores del ayuntamiento de Ensenada exigirán juicio político contra el alcalde Armando Ayala por simular una sesión extraordinaria y aprobar la transferencia de los servicios de agua al municipio.

Los regidores Adolfo Muñoz Benítez, Brenda Valenzuela Tortoledo, Carmen Salazar Guerra, Carmen Elizabeth Jiménez García, Diego Lara Arregui, Marisol Sánchez García, Raúl Vera Rodríguez y Yolanda Navarro Caballero, adelantaron el proceso de la denuncia y calificaron de “montaje grotesco” la maniobra de Ayala para imponer ilegalmente la reforma.

De acuerdo con el portal local PoderMX, los ocho regidores, de los 15 que tiene el ayuntamiento y que votaron contra la reforma, detallaron que, tras el rechazo en la sesión legal, que el propio presidente municipal clausuró “a las 8:25” de la noche, éste convocó nuevamente a reunión, pero sólo a los siete que habían votado a favor.

Dicho encuentro también fue clausurado por Ayala, pero a las 9:39 de la noche, y fue esta sesión la que comunicó al gobierno del estado, cuando una hora antes la mayoría de los regidores rechazó el traslado de los servicios de agua al ayuntamiento.

Los regidores acusaron al alcalde -- reelecto el pasado 6 de junio-- de pasar por encima de la mayoría, atropellar la democracia y traicionar los principios rectores del partido Morena de no robar, no mentir, no traicionar.



También lo acusaron de amenazarlos previo a la reunión de ayer por la tarde y lo responsabilizaron de cualquier agresión que puedan sufrir, reportó el medio PoderMX.

“Denunciaron violencia política responsabilizando al alcalde de cualquier medida tomada en contra de su persona, patrimonio y el de su familia, así como actos de molestia de las autoridades municipales”, se lee en el portal.

Esta es la segunda maniobra ilegal durante el proceso de aprobación por parte de los ayuntamientos para avalar el traslado de los servicios de agua estatal a los municipios.

La primera ocurrió cuando el secretario general de Gobierno, el expriista Amador Rodríguez Lozano, publicó en el Diario Oficial de BC la aprobación de la municipalización del agua, pero ocurrida ocho años atrás.

Lo anterior motivó a la mayoría de los regidores del ayuntamiento de Tijuana a solicitar a la síndica procuradora que interponga una controversia constitucional contra la reforma de Jaime Bonilla, avalada por el Congreso local el pasado 28 de julio.